NZ vs AFG: न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 149 रनों से हराया, अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंची

Highlights इस विश्वकप में ये न्यूजीलैंड की ये लगातार चौथी जीत है न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए अफगानिस्तान को 289 रनों का लक्ष्य दिया था अफगानिस्तान की टीम 139 पर सिमट गई

NZ vs AFG: वनडे वर्ल्ड कप के 16वें मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए अफगानिस्तान को 289 रनों का लक्ष्य दिया था। इसके जवाब अफगानिस्तान की टीम 139 पर सिमट गई। इस तरह न्यूजीलैंड ने मुकाबला 149 रनों से जीत लिया। जीत के साथ ही कीवी टीम अब अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। इस विश्वकप में ये न्यूजीलैंड की ये लगातार चौथी जीत है।

Four matches, four wins for New Zealand at #CWC23!



A comprehensive victory against Afghanistan 💪#NZvAFG scorecard: https://t.co/zKhIJT9B7Cpic.twitter.com/AHrYv69UmH