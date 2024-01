Video: ऑस्ट्रेलियन ओपन से पहले फ्रैंडली मैच के दौरान नोवाक जोकोविच के सामने टेनिस कोर्ट पर उतरे स्टीव स्मिथ

Highlights स्मिथ ने सेंटर कोर्ट पर जोकोविच की एक सर्विस को त्रुटिहीन तरीके से लौटाया इस पर क्रिकेटर की टेनिस स्किल देख अनुभवी टेनिस चैंपियन खुद भी आश्चर्यचकित रह गए जोकोविच उत्साही भीड़ की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर के सामने नतमस्तक हुए

Australian Open 2024: क्रिकेट सनसनी स्टीव स्मिथ ने गुरुवार को अपने बहुमुखी कौशल का प्रदर्शन किया जब उन्होंने टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के साथ एक दोस्ताना मैच के लिए मेलबर्न पार्क के टेनिस कोर्ट में कदम रखा। दोनों सितारों के बीच प्रदर्शनी टेनिस मैच ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 की प्रस्तावना के रूप में काम किया, जो 12 जनवरी को शुरू होने वाला है।

जबकि स्मिथ अपनी क्रिकेट प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध हैं, दर्शक तब आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने सेंटर कोर्ट पर जोकोविच की एक सर्विस को त्रुटिहीन तरीके से लौटाया। यहां तक कि अनुभवी टेनिस चैंपियन खुद भी आश्चर्यचकित रह गए, उन्होंने उत्साही भीड़ की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट कप्तान को झुककर अपनी प्रशंसा व्यक्त की।

बाद में दोनों ने कोर्ट पर क्रिकेट खेलने के लिए अपने टेनिस रैकेट को बल्ले और गेंद से बदल लिया। गत चैंपियन के रूप में, जोकोविच क्वालीफायर या भाग्यशाली हारे हुए खिलाड़ी के खिलाफ अपने शुरुआती मैच की तैयारी कर रहे हैं, जिसके बाद के दौर में ऑस्ट्रेलियाई दावेदार मार्क पोलमैन्स या एलेक्सी पोपिरिन के खिलाफ संभावित मुकाबला हो सकता है।

पिछले सीजन में तीन बड़ी जीत हासिल करने वाले जोकोविच ने रिकॉर्ड तोड़ कुल 24 प्रमुख खिताब जीते हैं और सीज़न के उद्घाटन प्रमुख में 28 मैचों की उल्लेखनीय जीत के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन में प्रवेश किया है।

