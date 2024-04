Chaava: विक्की कौशल का धांसू लुक देख फैन्स हुए दंग, छावा के सेट से तस्वीरें हुई वायरल

Chaava: बॉलीवुड एक्ट्रेस विक्की कौशल इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ऐतिहासिक फिल्म छावा से छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में उनका लुक लीक हो गया है। इसमें विक्की को मराठा शासक के शाही गेटअप में दिखाया गया है।

दरअसल, छावा के सेट की कुछ तस्वीरें लीक हो गई है जिसे देख फैन्स खुश हो गए। विक्की को लंबी दाढ़ी के साथ देखा जा सकता है, जिसमें उनके लंबे बाल शिव की तरह बंधे हुए हैं। वह बेज स्लीवलेस जैकेट, हल्के भूरे रंग की धोती और पारंपरिक सामान का एक गुच्छा पहनता है। एक देहाती परिवेश में चलते समय वह दृढ़ निश्चयी दिखता है।

#VickyKaushal Is True Chameleon 🙌



These images from #Chaava set, where @vickykaushal09 captured as #ChhatrapatiSambhajiMaharaj is the proof of dedication and conviction 💯



The long beard, moustache and grown hair shows his commitment. 👏 pic.twitter.com/EtE9imxY4i