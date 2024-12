New Zealand vs Sri Lanka, 2nd T20I 2024: फिर वही कहानी दोहरा दी?, पहले मैच में 38 पर 8 विकेट और दूसरे में 14 रन पर 7 विकेट, न्यूजीलैंड 2-0 से आगे

Highlights New Zealand vs Sri Lanka, 2nd T20I 2024: कीवी गेंदबाज जैकब डफी ने 15 रन देकर 4 विकेट लिए। New Zealand vs Sri Lanka, 2nd T20I 2024: मिशेल हे को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। New Zealand vs Sri Lanka, 2nd T20I 2024: श्रीलंका की ओर से कुशल परेरा ने 48 की पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके।

New Zealand vs Sri Lanka, 2nd T20I 2024: न्यूजीलैंड ने सोमवार को तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच की सीरीज के दूसरे मुकाबले में श्रीलंका पर 45 रन से जीत दर्ज कर सीरीज में 2-0 की बढ़त ले ली। पहले मैच में न्यूजीलैंड ने 8 रन से जीत दर्ज की थी। फिर वही कहानी श्रीलंका ने दोहरा दी। श्रीलंका ने पहले मैच में 38 रन पर 8 विकेट गंवा दिए थे और आज दूसरे मैच में 14 रन पर 7 विकेट गंवा दिए और सीरीज हार गए। अंतिम ओवरों में की गई शानदार गेंदबाजी ने भी मैच का नतीजा न्यूजीलैंड के पक्ष में मोड़ने में मदद की। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 186 रन बनाए।

जवाब में श्रीलंका की टीम 141 पर ढेर हो गई। न्यूजीलैंड की ओर से मार्क चैपमेन ने 42, टिम रॉबिन्सन वे 41 और मिशेल हे ने 41 रन की शानदार पारी खेली। मिशेल हे को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। श्रीलंका की ओर से कुशल परेरा ने 48 की पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। कीवी गेंदबाज जैकब डफी ने 15 रन देकर 4 विकेट लिए।

आक्रामक बल्लेबाजी के बाद जैकब डफी की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की सीरीज के दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में सोमवार को यहां श्रीलंका को 45 रन से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। न्यूजीलैंड ने टिम रोबिनसन (41), मार्क चैपमैन (42) और मिचेल हे (नाबाद 41) की उपयोगी पारियों से पांच विकेट पर 186 रन बनाने के बाद श्रीलंका को 19.1 ओवर में 141 रन पर आउट कर दिया। न्यूजीलैंड ने इससे पहले श्रृंखला के शुरुआती टी20 अंतरराष्ट्रीय को आठ रन से जीता था। दो दिन पहले 21 रन देकर तीन विकेट लेने वाले डफी ने इस मैच में 15 रन देकर चार विकेट चटकाये।

उन्होंने श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज पथुम निसंका (37) और 16वें ओवर में कुशल परेरा (48) के अहम विकेट चटकाने के बाद तीन गेंद के अंदर वानिंदु हसरंगा (एक) और महीश तीक्षणा (शून्य) को भी पवेलियन की राह दिखायी। मैट हेनरी ने (31 रन पर दो विकेट) ने 19वें ओवर में लगातार गेंदों पर विकेट लिए जबकि जैक फॉल्कस ने बिनुरा फर्नांडो (तीन) को आउट कर पांच गेंद शेष रहते श्रीलंका की पारी को खत्म कर दिया। इससे पहले रोबिनसन ने 34 गेंद की पारी में तीन चौके और दो छक्के जगाये।

चैपमैन ने 29 गेंद की पारी में दो चौके और इतने ही छक्के लगाये। विकेटकीपर बल्लेबाज हे ने 19 गेंद की नाबाद पारी में चार चौके और दो छक्के जड़कर मैच में बड़ा अंतर पैदा किया। इस आक्रामक पारी के लिए उन्हें ’प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया।