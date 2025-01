New Zealand vs Sri Lanka, 2nd ODI: श्रीलंका 142 पर ढेर, न्यूजीलैंड 113 रन से जीता, सीरीज में 2-0 से आगे

Highlights New Zealand vs Sri Lanka, 2nd ODI: श्रीलंका की टीम 30.2 ओवर में 142 पर ढेर हो गई। New Zealand vs Sri Lanka, 2nd ODI: न्यूजीलैंड की टीम ने 37 ओवर में 9 विकेट पर 255 रन बनाए। New Zealand vs Sri Lanka, 2nd ODI: तीसरा और अंतिम मैच 11 जनवरी को खेला जाएगा।

New Zealand vs Sri Lanka, 2nd ODI: न्यूजीलैंड ने टी20 पर 2-1 से कब्जा के बाद एकदिवसीय मैच पर कब्जा कर लिया। तीन मैचों की सीरीज के पहले दो मैच जीतकर 2-0 की बढ़त बना ली है। पहले वनडे में 9 विकेट से जीत हासिल किए थे। दूसरे मैच में 113 रन से मात देकर निर्णायक बढ़त ले ली। बारिश प्रभावित मैच में पहले खेलते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने 37 ओवर में 9 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 30.2 ओवर में 142 पर ढेर हो गई। तीसरा और अंतिम मैच 11 जनवरी को खेला जाएगा। गेंदबाजों ने पावरप्ले में शुरुआती विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया।

Series secured! An all round performance with the ball led by Will O'Rourke (3-31 from 6.2 overs) helps claim the Chemist Warehouse ODI series with a game to spare. Scorecard | https://t.co/Yebpn1QwRR 📲 #NZvSL#CricketNationpic.twitter.com/gvDUu2OxTb — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) January 8, 2025

Carbon copy! From Wellington to Hamilton - Mitchell Santner in the run-out action again! Sri Lanka four down early LIVE and free in NZ on TVNZ DUKE and TVNZ+ #NZvSLpic.twitter.com/J5HWE746ZL — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) January 8, 2025

A 112-run second-wicket partnership between Rachin Ravindra (79) and Mark Chapman (62) leading the batting innings in Hamilton. Follow the Sri Lanka chase LIVE and free in NZ with TVNZ DUKE, TVNZ+, Sport Nation and The ACC. LIVE scoring | https://t.co/Yebpn1QwRR 📲 #NZvSLpic.twitter.com/oRaczayVQX— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) January 8, 2025

पहले मैच में श्रीलंका की टीम 178 पर ढेर हो गई थी और दूसरे मैच में 142 पर। पहले मैच में 23 पर 4 विकेट और दूसरे में 22 पर 4 विकेट गिरे। न्यूजीलैंड के लिए रचिन रविंद्र ने 63 गेंद में 79 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 1 छक्के शामिल है। रविंद्र को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। श्रीलंका की ओर से कामिंदु ने 66 गेंदों में 64 रनों की पारी खेली, जिसमें पांच छक्के और 3 चौके शामिल रहे।

Nathan Smith breaks the Liyanage/Mendis partnership! A faint edge and a simple take for Tom Latham behind the stumps. Follow the Sri Lanka chase LIVE and free in NZ with TVNZ DUKE, TVNZ+, Sport Nation and The ACC. LIVE scoring | https://t.co/Yebpn1QwRR 📲 #NZvSLpic.twitter.com/o7BsrLWpM0 — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) January 8, 2025

Nathan Smith! A screamer on the Seddon Park boundary to dismiss Eshan Malinga 🔥 #NZvSL#CricketNationpic.twitter.com/sQKm8aS07F— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) January 8, 2025