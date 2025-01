New Zealand vs Sri Lanka, 1st ODI: 43.4 ओवर में 178 पर ढेर, 26.2 ओवर में 1 विकेट पर 180 रन बनाकर बाजी मारी, सीरीज में 1-0 की बढ़त, हेनरी कमाल, 60 गेंद, 19 रन और 4 विकेट

Highlights New Zealand vs Sri Lanka, 1st ODI: New Zealand vs Sri Lanka, 1st ODI: New Zealand vs Sri Lanka, 1st ODI:

New Zealand vs Sri Lanka, 1st ODI: न्यूजीलैंड ने पहले श्रीलंका को टी20 में 2-1 से मात दी और फिर पहले एकदिवसीय मैच में 9 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम 43.4 ओवर में 178 पर ढेर हो गई। जवाब में कीवी टीम 26.2 ओवर में 1 विकेट खोकर 180 रन बनाकर बाजी मार ली। न्यूजीलैंड की आसान जीत है। 9 विकेट से जीत और 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से आगे हो गए। न्यूजीलैंड ने हरी-भरी सतह पर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनके गेंदबाजों ने पावरप्ले में शुरुआती विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया।

One bounce, four! Pulled this time in front of square by Will Young. The opening partnership with Rachin Ravindra (44*) moves to 84 LIVE and free in NZ on TVNZ DUKE and TVNZ+. #NZvSL#CricketNationpic.twitter.com/ZYJ0ew6xDz — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) January 5, 2025

Will Young reaches 50 for the 13th time in ODI cricket. It comes from 49 balls with 6 fours. Follow play LIVE in NZ with TVNZ DUKE, TVNZ+, Sport Nation and The ACC. LIVE scoring | https://t.co/SiWQCLssBD#NZvSL#CricketNationpic.twitter.com/XGIOUM6onl— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) January 5, 2025

मैट हेनरी ने 10 ओवर में एक मेडन रखते हुए 19 रन देकर 4 विकेट निकाले। मैट को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। मैच की शुरुआत में ही श्रीलंकाई टीम बैकफुट पर आ गई और वे उन शुरुआती झटकों से उबर नहीं सके। मेहमान टीम किसी तरह 178 रन तक पहुंचने में सफल रही, लेकिन यह कभी भी ब्लैककैप को चुनौती देने वाली नहीं थी।

When it's your day, it's your day! Unorthodox from Will Young who moves to 83 LIVE and free in NZ on TVNZ DUKE and TVNZ+ 📺 LIVE scoring | https://t.co/SiWQCLssBD#NZvSL#CricketNationpic.twitter.com/hHM1ELnzXs — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) January 5, 2025

A 1-0 series lead in Te Whanganui-a-Tara - Wellington! Will Young leading the chase with an unbeaten 90, with good support from Rachin Ravindra (45) and Mark Chapman (29*). Catch-up on all scores | https://t.co/06edyZYPh2 📲 #NZvSL#CricketNationpic.twitter.com/YWhCXfZyDJ— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) January 5, 2025

जवाब में यंग और रवींद्र ने पहले विकेट के लिए 93 रनों की साझेदारी कर मेजबान टीम को अच्छी शुरुआत दी। रवींद्र अपने अर्धशतक से चूक गए, लेकिन यंग ने अपना अर्धशतक पूरा किया। न्यूज़ीलैंड ने आख़िरकार 27वें ओवर में रन चेज़ पूरा कर लिया और इसे आसान बना दिया।