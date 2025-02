New Zealand vs South Africa 2025: 300 गेंद, 6 विकेट और 304 रन?, कौन हैं मैथ्यू ब्रीट्जके, 148 गेंद, 150 रन, 11 चौके और 5 छक्के, न्यूजीलैंड बॉलर को जमकर धोया

Highlights New Zealand vs South Africa, 2nd ODI Match live score 2025: वियान मुल्डर ने 60 गेंद में 5 चौकों और 1 छक्के से 64 रन का योगदान दिया। New Zealand vs South Africa, 2nd ODI Match live score 2025: एकदिवसीय अंतराष्ट्रीय क्रिकेट में 150 रन के आंकड़े को छूने वाले पहले क्रिकेटर बने। New Zealand vs South Africa, 2nd ODI Match live score 2025: डेस्मंड हेन्स को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 1978 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकदिवसीय पदार्पण करते हुए रिकॉर्ड 148 रन की पारी खेली थी।

New Zealand vs South Africa, 2nd ODI Match live score 2025: दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज मैथ्यू ब्रीट्जके सोमवार को यहां न्यूजीलैंड के खिलाफ त्रिकोणीय श्रृंखला के मुकाबले में पदार्पण करते हुए एकदिवसीय अंतराष्ट्रीय क्रिकेट में 150 रन के आंकड़े को छूने वाले पहले क्रिकेटर बने। इस महीने होने वाली चैंपियन्स ट्रॉफी के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम में शामिल ब्रीट्जके ने 148 गेंद में 11 चौकों और पांच छक्कों से 150 रन की पारी खेली जिससे टीम ने छह विकेट पर 304 रन बनाए। वियान मुल्डर ने भी 60 गेंद में पांच चौकों और एक छक्के से 64 रन का योगदान दिया।

South Africa debutant’s century broke a 47-year old record in men’s ODIs 👀



Details 👇https://t.co/mvZHOuVYmn — ICC (@ICC) February 10, 2025

Matthew Breetzke's record-breaking debut knock gets South Africa to a competitive total in Lahore 🏏#SAvNZ : https://t.co/6q3VpZ0IL3pic.twitter.com/0bSaG4j0rO— ICC (@ICC) February 10, 2025

ब्रीट्जके ने वेस्टइंडीज के डेस्मंड हेन्स को पीछे छोड़ा जिन्होंने 1978 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकदिवसीय पदार्पण करते हुए रिकॉर्ड 148 रन की पारी खेली थी। ब्रीट्जके दक्षिण अफ्रीका के उन चार खिलाड़ियों में से एक थे जिन्होंने सोमवार को एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया।

सात खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इस सप्ताह के अंत में पाकिस्तान में टीम से जुड़ेंगे। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दक्षिण अफ्रीका ने आठवें ओवर में कप्तान तेम्बा बावुमा (20) का विकेट गंवाया जिसके बाद ब्रीट्जके ने जेसन स्मिथ (41) के साथ दूसरे विकेट के लिए 93 रन जोड़कर पारी को संवारा और फिर वियान मुल्डर के साथ भी चौथे विकेट के लिए 131 रन की साझेदारी की। ब्रीट्जके ने विल ओरोर्के पर स्क्वायर कट से चौका जड़कर 128 गेंद में शतक पूरा किया।

उन्होंने अगली 20 गेंद में हेन्स के 47 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा। कोलिन इनग्राम, बावुमा और रीजा हेंड्रिक्स के बाद ब्रीट्जके पदार्पण मुकाबले में एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय शतक जड़ने वाले दक्षिण अफ्रीका के चौथे बल्लेबाज हैं। मैट हेनरी (59 रन पर दो विकेट) ने ब्रीट्जके को मिड ऑफ पर माइकल ब्रेसवेल के हाथों कैच कराके उनकी पारी का अंत किया। ओरोर्के ने भी 72 रन देकर दो विकेट चटकाए।