New Zealand vs Pakistan, 4th T20I 2024: पाकिस्तान की लगातार चौथी हार, न्यूजीलैंड ने तीन विकेट से धोया, 5 मैच की सीरीज में 4-0 से बढ़त

Highlights पिछले मैच में रिकॉर्ड 137 रन की पारी खेली थी। न्यूजीलैंड का स्कोर तीन विकेट पर 20 रन हो गया। मिशेल (नाबाद 72) और फिलिप्स (नाबाद 70) ने यहीं से जिम्मेदारी संभाली।

New Zealand vs Pakistan, 4th T20I 2024: ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिशेल ने न्यूजीलैंड को खराब शुरुआत से उबारकर पाकिस्तान के खिलाफ चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शुक्रवार को यहां तीन विकेट से जीत दिलाई। न्यूजीलैंड ने 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी पारी के पहले ओवर में ही दो विकेट गंवा दिए थे।

इनमें फिन एलेन का विकेट भी था जिन्होंने पिछले मैच में रिकॉर्ड 137 रन की पारी खेली थी। पाकिस्तान के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी (34 रन देकर तीन) ने पहले ओवर में दो विकेट लेने के बाद अपने अगले ओवर में एक और विकेट हासिल किया जिससे न्यूजीलैंड का स्कोर तीन विकेट पर 20 रन हो गया। मिशेल (नाबाद 72) और फिलिप्स (नाबाद 70) ने यहीं से जिम्मेदारी संभाली।

A solid fourth-wicket stand helped New Zealand overcome early stutters and seal their fourth straight T20I win over Pakistan 👊 #NZvPAK 📝: https://t.co/6n8vkpYTlk pic.twitter.com/qeXOUS2im3

इन दोनों ने चौथे विकेट के लिए 139 रन की साझेदारी की जो न्यूजीलैंड की तरफ से नया रिकॉर्ड है। इस साझेदारी की मदद से न्यूजीलैंड ने 11 गेंद शेष रहते ही जीत हासिल कर ली। इस तरह से उसने 5 मैच की श्रृंखला में 4-0 से बढ़त बनाई। पाकिस्तान ने बल्लेबाजी का आमंत्रण मिलने के बाद मोहम्मद रिजवान के 90 रन की मदद से 8 विकेट पर 158 रन बनाए थे। सीरीज में अभी तक का न्यूनतम स्कोर है।

An unbeaten 90 by Mohammad Rizwan has pushed Pakistan to a modest total.



Can they defend it?#NZvPAK 📝: https://t.co/YPWDS44dzIpic.twitter.com/ZbXBsu0DfE