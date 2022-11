New Zealand vs India 2022: अर्शदीप और सिराज का 'चौका', 19.4 ओवर में 160 रन पर आउट, 30 रन के अंदर आठ विकेट गंवाए

Highlights अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में न्यूजीलैंड को 19.4 ओवर में 160 रन के स्कोर पर समेट दिया। मेजबान टीम ने महज 30 रन के अंदर अपने आठ विकेट गंवा दिये। न्यूजीलैंड का स्कोर 16वें ओवर में दो विकेट पर 130 रन था और इसके बाद।

New Zealand vs India 2022: तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज के चार चार विकेट की बदौलत भारत ने मंगलवार को यहां तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में न्यूजीलैंड को 19.4 ओवर में 160 रन के स्कोर पर समेट दिया।

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड के लिये डेवोन कॉनवे (49 गेंद में 59 रन) और ग्लेन फिलिप्स (33 गेंद में 54 रन) ने अर्धशतकीय पारियां खेलीं। इन दोनों ने तीसरे विकेट के लिये 86 रन की साझेदारी निभायी। लेकिन इसके बाद मेजबान टीम ने महज 30 रन के अंदर अपने आठ विकेट गंवा दिये।

न्यूजीलैंड का स्कोर 16वें ओवर में दो विकेट पर 130 रन था लेकिन अर्शदीप (37 रन देकर चार विकेट) और सिराज (17 रन देकर चार विकेट) ने शानदार वापसी करते हुए प्रतिद्वंद्वी टीम को दो गेंद रहते ही समेट दिया। भारत को पहला विकेट अर्शदीप ने दिलाया जब फिन एलेन उनकी फुल लेंथ गेंद पर पगबाधा आउट हुए।

Innings Break! A superb show with the ball from #TeamIndia ! 💪 💪 4⃣ wickets each for Mohammed Siraj & Arshdeep Singh 1⃣ wicket for Harshal Patel Over to our batters now! 👍 👍 Scorecard ▶️ https://t.co/UtR64C00Rs #TeamIndia | #NZvIND pic.twitter.com/g59Uz7h2eh

एलेन फैसले की समीक्षा करना चाहते थे लेकिन फिर पवेलियन लौट गये। अनुभवी भुवनेश्वर कुमार ने तीसरे ओवर में कसी गेंदबाजी की। कॉनवे ने फिर बायें हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप पर मिड विकेट पर चौका और एक्सट्रा कवर पर एक छक्का जड़ दिया।

इसके बाद उन्होंने इस तेज गेंदबाज के सिर के ऊपर से खूबसूरत चौका लगाया, जिससे चौथे ओवर में 19 रन बने और न्यूजीलैंड की टीम बड़े स्कोर की ओर बढ़ती दिख रही थी। भुवनेश्वर कुमार ने फिर अगले ओवर में 14 रन गंवाये जिससे दिख रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम पावरप्ले में मजबूत शुरुआत करना चाहती थी जो हाल के दिनों में उनका कमजोर पक्ष रहा है।

.@mdsirajofficial starred with the ball for #TeamIndia with an economical 4⃣-wicket haul and is our top performer from the first innings of the third #NZvIND T20I 👏👏



A look at his bowling summary 👌#TeamIndia | #NZvINDpic.twitter.com/OyJwlnd835