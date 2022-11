New Zealand vs India, 1st ODI: न्यूजीलैंड ने भारत को पहले एकदिवसीय मुकाबले में 7 विकेट से मात देकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। कीवी टीम ने भारत द्वारा दिए गए 307 रनों के बड़े लक्ष्य को बेहद आसानी से 47.1 ओवर में 3 विकेट खोकर ही हालिस कर लिया। मेजबान टीम की ओर से टॉम लैथम ने सर्वाधिक 145 रनों की नाबाद पारी खेली। इसके अलावा कप्तान केन विलियम्सन ने नॉट आउट रहते हुए 94 रन बनाए। दोनों बल्लेबाजों की इस बड़ी साझेदारी ने न्यूजीलैंड को शानदार जीत दिलाई।

