20-25 दिन रहेंगे बाहर?, 30 नवंबर को रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला वनडे नहीं खेलेंगे नए उपकप्तान

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के एक सूत्र ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया, ‘‘श्रेयस को मैच के दौरान ही स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया था।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 25, 2025 22:12 IST2025-10-25T22:12:09+5:302025-10-25T22:12:55+5:30

Highlights30 नवंबर को रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के पहले वनडे के लिए समय पर फिट होंगे या नहीं।वापसी पर उन्हें ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ में रिपोर्ट करना होगा।ठीक होने में और समय लगेगा या नहीं, आगे की रिपोर्ट का इंतजार है।

नई दिल्लीः भारत के नए वनडे उप कप्तान श्रेयस अय्यर को कम से कम तीन हफ्ते या उससे ज्यादा समय तक खेल से बाहर रहना पड़ सकता है क्योंकि शनिवार को सिडनी में तीसरे वनडे के दौरान हर्षित राणा की गेंद पर एलेक्स कैरी का कैच लेते समय उनकी बाईं पसली में झटका लग गया था।अभी तक यह निश्चित नहीं हो सकता है कि वह 30 नवंबर को रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के पहले वनडे के लिए समय पर फिट होंगे या नहीं।

इस मामले की जानकारी रखने वाले भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के एक सूत्र ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया, ‘‘श्रेयस को मैच के दौरान ही स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया था। शुरुआती जांच के अनुसार इस झटके से उन्हें कम से कम तीन हफ्ते तक खेल से बाहर रहना होगा। ’’ सूत्र ने कहा, ‘‘वापसी पर उन्हें ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ में रिपोर्ट करना होगा।

यह तय करने से पहले कि उन्हें ठीक होने में और समय लगेगा या नहीं, आगे की रिपोर्ट का इंतजार है। अगर यह हेयरलाइन फ्रैक्चर है तो इसमें ज्यादा समय लग सकता है। ’’ जब दक्षिण अफ्रीका वनडे श्रृंखला में उनके हिस्सा लेने के बारे में पूछा गया तो सूत्र ने जवाब दिया, ‘‘अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। ’’

