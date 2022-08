Netherlands vs Pakistan 2022: अमला का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा, पाकिस्तान कप्तान ने अपने नाम किया, 88 वनडे पारी में 4516 रन, कोहली भी रह गए पीछे

Highlights बाबर आजम के नाम अब 88 वनडे पारियों में 59.42 की औसत से 4516 रन हैं। बाबर ने एक और शानदार अर्धशतक बनाया। अमला, विराट कोहली और वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स से आगे निकल गए।

Netherlands vs Pakistan 2022: पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ओपनर हाशिम अमला का वनडे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बाबर आजम के नाम अब 88 वनडे पारियों में 59.42 की औसत से 4516 रन हैं। हाशिम अमला ने 4473 रन हैं।

बाबर ने एक और शानदार अर्धशतक बनाया। स्टाइलिश दाएं हाथ के बल्लेबाज के नाम अब 88 पारियों में 59.42 की औसत से 4516 रन हैं। बाबर ने 14वां अर्धशतक बनाया। अमला, विराट कोहली और वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स से आगे निकल गए।

विवियन रिचर्ड्स ने 88 पारी में 4038 रन बनाए हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली 88 पारी में 3886 रन बनाए हैं। पाकिस्तान ने धीमी शुरूआत से उबरते हुए पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में नीदरलैंड को 16 रन से हरा दिया । पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और चार ओवर में तीन ही रन बन सके।

छह ओवर के बाद स्कोर एक विकेट पर 10 रन था जब विवियन किंग्मा ने इमामुल हक (दो) को पगबाधा आउट किया। सलामी बल्लेबाज फखर जमां ने 109 गेंद में 109 रन बनाकर टीम को संकट से निकाला । उन्होंने अपनी पारी में 12 चौके और एक छक्का लगाया।

जमां और कप्तान बाबर आजम (85 गेंद में 74 रन) ने दूसरे विकेट के लिये 168 रन की साझेदारी की। शादाब खान ने 28 गेंद में नाबाद 48 रन बनाये जिसकी मदद से पाकिस्तान ने छह विकेट पर 314 रन जोड़े। नीदरलैंड के लिये तेज गेंदबाज बास डि लीड ने 10 ओवर में 42 रन देकर दो विकेट लिये।

जवाब में नीदरलैंड ने आठ विकेट पर 298 रन बना लिये थे। कप्तान स्कॉट एडवडर्स 60 गेंद में 71 रन बनाकर नाबाद रहे ।सलामी बल्लेबाज विक्रमजीत सिंह और पांचवें नंबर पर उतरे टॉम कूपर ने 65 . 65 रन बनाये। पाकिस्तान के लिये हारिस रऊफ और नसीम शाह ने तीन तीन विकेट लिये।