Nepal vs Mongolia Asian Games 2023: टूट गए कई रिकॉर्ड, नेपाल ने किया करिश्मा, युवराज सिंह, डेविड मिलर और रोहित शर्मा का रह गए पीछे, 300 से अधिक का स्कोर बनाने वाली पहली टीम

Highlights कुशाल मल्ला ने सिर्फ 34 गेंद में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का सबसे तेज शतक पूरा किया। डेविड मिलर और रोहित शर्मा के संयुक्त रूप से पिछले विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा जिन्होंने 35 गेंद में शतक बनाया था। तीन विकेट पर 314 रन बनाए जो टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का सर्वाच्च स्कोर है।

Nepal vs Mongolia Asian Games 2023: एशियाई खेलों की क्रिकेट स्पर्धा में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच नेपाल ने कमाल कर दिया। कई रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया। रिकॉर्ड बनाते हुए नेपाल ने मंगोलिया को 273 रन से हराया। युवराज सिंह, डेविड मिलर और रोहित शर्मा भी पीछे रह गए।

A huge day for Nepal as the record books are re-written at the #AsianGames 😯 Details 👇 https://t.co/cEvzPvgJAL

नेपाल बुधावार को यहां एशियाई खेलों की क्रिकेट स्पर्धा में टी20 अंतरराष्ट्रीय में 300 से अधिक का स्कोर बनाने वाली पहली टीम बना और उसने मंगोलिया के खिलाफ मैच में तीन विश्व रिकॉर्ड बनाए। उन्नीस साल के बाएं हाथ के बल्लेबाज कुशाल मल्ला ने सिर्फ 34 गेंद में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का सबसे तेज शतक पूरा किया।

Nepal makes history in #AsianGames in T20I history

✅ First team to score 300 runs

✅ Highest Total: 314/2

✅ Kushal Malla: Fastest T20I 💯 in 34 ball

✅ DS Airee: Fastest T20I fifty in 9 ball

✅ Most sixes in a T20I inninng- 26



A historic day for Nepal cricket!🔥#NepalCricketpic.twitter.com/ExkmbFPW8c