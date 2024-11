WATCH: नाथन लियोन ने पंत को IPL नीलामी के सवाल से चिढ़ाया, भारतीय कीपर का दो शब्दों का जवाब वायरल

Highlights स्टंप माइक पर भारतीय विकेटकीपर को सुनना हमेशा से ही एक शानदार अनुभव रहा एक ओवर के बाद छोर बदलने के दौरान पंत का सामना ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर लियोन से हुआ 37 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई ऑफ स्पिनर ने पंत से पूछा नीलामी में हम कहां जा रहे हैं?

IPL 2025 Mega Auction: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 की मेगा नीलामी में नाथन लियोन द्वारा पूछे गए सवाल का ऋषभ पंत द्वारा दिया गया दो शब्दों का जवाब शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यह घटना पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन भारत की पारी के दौरान हुई।

स्टंप माइक पर भारतीय विकेटकीपर को सुनना हमेशा से ही एक शानदार अनुभव रहा है, खासकर ऑस्ट्रेलिया में। इसी तरह, एक ओवर के बाद छोर बदलने के दौरान पंत का सामना ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर लियोन से हुआ। 37 वर्षीय ऑफ स्पिनर ने पंत से पूछा "नीलामी में हम कहां जा रहे हैं?" भारतीय ने अपने चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान के साथ जवाब दिया "कोई जानकारी नहीं"।

इस बीच, पर्थ टेस्ट में पंत का बचाव कार्य जारी रहा और उनके 37 रनों ने भारत को बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाई। ऐसे समय में जब भारत के तीन विकेट मात्र 32 रन पर गिर चुके थे, पंत ने एक छोर संभाले रखा और सातवें विकेट के लिए नितीश रेड्डी के साथ 48 रनों की साझेदारी की और अपनी टीम को पहली पारी में 150 रन बनाने में मदद की।

