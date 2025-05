VIDEO: मासूम जानवर को पीटा, गर्मी से बेहोश घोड़े को घसीटा, देखें वायरल वीडियो

Highlights VIDEO: मासूम जानवर को पीटा, गर्मी से बेहोश घोड़े को घसीटा, देखें वायरल वीडियो

Viral Video: इंसान और जानवर की दोस्ती की कई कहानियां आपने जरूर सुनी होंगी, लेकिन आज ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपका दिल दुखी हो जाएगा। ये वीडियो कोलकाता का बताया जा रहा है जहां गर्मी और थकावट की वजह से एक बेजुबान घोड़ा सड़क पर बेहोश हो जाता है। ऐसे में घोड़े का मालिक उसे पीटने लगता है और सड़क पर उसे घसीट कर खड़ा करने की कोशिश करता है। PETA इंडिया ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है, वीडियो देखकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूटा है और वो इस शख्स पर पुलिस द्वारा कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं।

A dehydrated and emaciated horse suffered a heatstroke and collapsed in Kolkata, as the handler slapped and yelled at the horse.



We commend the @KolkataPolice for registering an FIR following a PETA India complaint.



Nobody should have to endure such cruelty!

Help us rescue… pic.twitter.com/i1reNpsPaZ