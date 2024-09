Musheer Khan out Irani Cup 2024: मुशीर खान का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फॉर्च्यूनर कार से एक्सीडेंट?, डिवाइडर से टकराकर पलटी, गर्दन में आई गंभीर चोट, ईरानी और रणजी ट्रॉफी से बाहर!

Highlights ईरानी कप मैच में मुंबई टीम में शामिल होने के लिए आज़मगढ़ से लखनऊ की यात्रा कर रहे थे। लखनऊ के मेदांता अस्पताल ने बताया कि 19 वर्षीय खिलाड़ी को गर्दन में चोट लगी है। इंडिया ए के खिलाफ इंडिया बी के लिए शानदार 181 रन बनाए थे।

Musheer Khan out Irani Cup 2024: मुंबई के स्टार खिलाड़ी मुशीर खान सड़क दुर्घटना में घायल हो गए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फॉर्च्यूनर कार से एक्सीडेंट हो गया। डिवाइडर से टकराकर पलट गई। गर्दन में गंभीर चोट आई है। ईरानी और रणजी ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं! लखनऊ के पास सड़क दुर्घटना का शिकार होने के बाद आगामी इरानी कप 2024 मैच में नहीं खेलेंगे। भारत के बल्लेबाज सरफराज के भाई मुशीर 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले शेष भारत के खिलाफ ईरानी कप मैच में मुंबई टीम में शामिल होने के लिए आज़मगढ़ से लखनऊ की यात्रा कर रहे थे।

Mumbai batter Musheer Khan was travelling with his father Naushad Khan from Azamgarh to Lucknow when his car hit a divider and overturned on the Purvanchal Expressway



