ICC T20 World Cup 2026: मुंबई का मशहूर वानखेड़े स्टेडियम T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के कई अहम मैचों की मेजबानी करेगा, चेक करें डिटेल्स

ICC T20 World Cup 2026: मुंबई का मशहूर वानखेड़े स्टेडियमआईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान कई मैच होस्ट करने के लिए तैयार है, जिसमें भारत का पहला मैच भी शामिल है। टूर्नामेंट 7 फरवरी से शुरू होगा, जिसमें ग्रुप स्टेज के दौरान हर दिन तीन मैच होंगे, जिससे फैंस को ज़बरदस्त क्रिकेट एक्शन देखने को मिलेगा।

7 फरवरी: इंडिया बनाम USA, शाम 7:00 बजे

8 फरवरी: इंग्लैंड बनाम नेपाल, दोपहर 3:00 बजे

11 फरवरी: इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज, शाम 7:00 बजे

12 फरवरी: नेपाल बनाम इटली, दोपहर 3:00 बजे

15 फरवरी: वेस्टइंडीज बनाम नेपाल, सुबह 11:00 बजे

17 फरवरी: बांग्लादेश बनाम नेपाल, शाम 7:00 बजे

वानखेड़े स्टेडियम एक सेमी-फ़ाइनल भी होस्ट करेगा। कोलकाता को सेमी-फ़ाइनल के लिए दूसरी जगह के तौर पर कन्फ़र्म किया गया है। हालाँकि, अगर पाकिस्तान सेमी-फ़ाइनल स्टेज में पहुँचता है, तो ICC ने अनाउंस किया है कि मैच कोलंबो में शिफ़्ट कर दिया जाएगा।

T20 वर्ल्ड कप 2026 का फ़ाइनल 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होना है। अगर पाकिस्तान फ़ाइनल में पहुँचता है, तो कोलंबो टूर्नामेंट का डिसाइडर होस्ट करेगा। अपनी वर्ल्ड-क्लास फ़ैसिलिटी और ज़बरदस्त माहौल के साथ, वानखेड़े स्टेडियम टूर्नामेंट का सेंटर पॉइंट बनने वाला है, जो क्रिकेट फ़ैन्स को घरेलू ज़मीन पर रोमांचक मैच और यादगार पल देखने का मौका देगा।

Venues for the ICC Men's #T20WorldCup 2026 have been locked in 🏟️ pic.twitter.com/e7NWZeDj8h — T20 World Cup (@T20WorldCup) November 25, 2025

रोहित शर्मा ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टूर्नामेंट एंबेसडर अपॉइंट किए गए

स्टार इंडियन प्लेयर रोहित शर्मा को ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑफिशियली ICC टूर्नामेंट एंबेसडर अनाउंस किया गया है। यह अनाउंसमेंट ICC प्रेसिडेंट जय शाह ने की, जिसमें शर्मा की क्रिकेट के सबसे असरदार और मशहूर प्लेयर्स में से एक के तौर पर पहचान को हाईलाइट किया गया।

शर्मा इस टूर्नामेंट को दुनिया भर में प्रमोट करने में अहम भूमिका निभाएंगे। जय शाह ने कहा, “यह अनाउंस करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि रोहित शर्मा भारत और श्रीलंका में होने वाले आने वाले T20 वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट एंबेसडर हैं। 2024 T20 वर्ल्ड कप के विनिंग कैप्टन और अब तक सभी नौ एडिशन में खेलने वाले खिलाड़ी से बेहतर कोई इस इवेंट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता।”

आईसीसी ने मंगलवार, 25 नवंबर को टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल भी जारी किया। भारत 7 फरवरी को मुंबई में यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ अपने टाइटल डिफेंस की शुरुआत करेगा, जो एक ऐतिहासिक ओपनिंग मैच होगा क्योंकि यूएसए T20 वर्ल्ड कप में अपना डेब्यू कर रहा है। 2026 एडिशन में रोमांचक मुकाबले होने की उम्मीद है, जिसमें क्रिकेट फैंस बड़े मैचों और रोमांचक मुकाबलों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

शर्मा का ब्रांड एंबेसडर के तौर पर अपॉइंटमेंट ICC के फैंस को जोड़ने और T20 वर्ल्ड कप को एक ग्लोबल तमाशे के तौर पर प्रमोट करने के कमिटमेंट को दिखाता है। फैंस टूर्नामेंट से पहले प्रमोशनल कैंपेन में शर्मा को खास तौर पर देखने का इंतजार कर सकते हैं।

