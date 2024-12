Mumbai vs Vidarbha, Quarter Final: 25 गेंद और 67 रन, शिवम और सूर्यांश की विस्फोटक पारी, 39.2 ओवर, 445 रन और 10 विकेट, मुंबई ने मारी बाजी

Highlights मध्य प्रदेश और बड़ौदा की टीम भी सेमीफाइनल में है। मुंबई ने 19.2 ओवर में 4 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। विदर्भ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 221 रन बनाए।

Mumbai vs Vidarbha, Quarter Final Syed Mushtaq Ali Trophy: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (एसएमएटी) टी20 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में मुंबई और विदर्भ के बीच खेला गया। विदर्भ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 221 रन बनाए। जवाब में मुंबई की टीम ने 4 गेंद पहले बाजी मार ली। मुंबई ने 19.2 ओवर में 4 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की और सेमीफाइनल का टिकट कटाया। मध्य प्रदेश और बड़ौदा की टीम भी सेमीफाइनल में है। मुंबई के लिए शिवम दुबे और सूर्यांश शेडगे ने 25 गेंद में 67 रन की नाबाद साझेदारी की और जीत दिलाई।

अजिंक्य रहाणे ने कमाल की पारी खेली। रहाणे ने 45 गेंद में 84 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। पृथ्वी शॉ ने भी हाथ खोले। शॉ ने 26 गेंद में 49 रन की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने खुश खास नहीं कर सके और 7 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान श्रेयस अय्यर भी फेल हुए और 5 गेंद में 5 रन बनाए।

