Mumbai vs Jammu and Kashmir Ranji 2025: आईपीएल नीलामी में किसी ने नहीं खरीदा?, सर शार्दुल ठाकुर बने दीवार, पहली पारी में 51 और दूसरी पारी में नाबाद 113 रन

Highlights Mumbai vs Jammu and Kashmir Ranji 2025: जम्मू-कश्मीर के खिलाफ 188 रन की बढ़त ले ली है। Mumbai vs Jammu and Kashmir Ranji 2025: जम्मू-कश्मीर की टीम 206 पर आउट हो गई। Mumbai vs Jammu and Kashmir Ranji 2025: मुंबई ने दूसरी पारी में 7 विकेट पर 274 रन बनाकर आगे है।

Mumbai vs Jammu and Kashmir Ranji 2025: रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप ए मैच में मुंबई और जम्मू-कश्मीर के बीच मैच खेला जा रहा है। सर शार्दुल ठाकुर ने 57 गेंद में पांच चौकों और दो छक्कों की मदद से 51 रन बनाकर मुंबई को सात विकेट पर 47 रन के स्कोर से संभालकर 100 रन के पार पहुंचाया। दूसरी पारी में भी संकटमोटक की भूमिका निभाई। 119 गेंद में नाबाद 113 रन पर खेल रहे हैं और इस दौरान 17 चौके लगा चुके हैं। मुंबई की टीम पहली पारी में 120 पर ढेर हो गई। जम्मू-कश्मीर की टीम 206 पर आउट हो गई। मुंबई ने दूसरी पारी में 7 विकेट पर 274 रन बनाकर आगे है।

जम्मू-कश्मीर के खिलाफ 188 रन की बढ़त ले ली है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का लाल गेंद के क्रिकेट में खराब फॉर्म जारी रहा। पहली पारी में 3 रन बनाने वाले दूसरी पारी में 28 रन बनाए। मैच के पहले दिन में 17 विकेट गिरे। दूसरे दिन 10 विकेट गिरे। एक दशक के बाद रणजी ट्रॉफी में खेलने उतरे रोहित की मौजूदगी निराशाजनक साबित हुई क्योंकि वह फिर एक साधारण शॉट पर आउट हो गए।

रोहित शर्मा ने अपने वास्तविक खेल की झलक दिखाते हुए उमर नजीर पर छक्का जड़ा तथा आकिब नबी और युद्धवीर सिंह पर भी आकर्षक शॉट लगाए लेकिन भारतीय कप्तान रणजी ट्रॉफी में लगभग एक दशक बाद वापसी करने पर दूसरी पारी में भी क्रीज पर लंबा समय नहीं बिता पाए और 28 रन बनाकर आउट हो गए।

रोहित मुंबई की तरफ से जम्मू कश्मीर के खिलाफ खेलते हुए पहली पारी में 19 गेंद पर केवल तीन रन ही बना पाए थे लेकिन दूसरी पारी में शुरू में उन्होंने अपने आक्रामक अंदाज का खुलकर प्रदर्शन किया। उन्होंने दूसरी पारी में 28 रन बनाए, जो पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट की दूसरी पारी में 52 रन के बाद प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

रोहित यह अर्धशतक लगाने के बाद रन बनाने के लिए जूझते रहे। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उन्होंने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाद के मैचों में 0, 8, 18, 11, 3, 6, 3 और 9 रन बनाए। रोहित को जम्मू कश्मीर के खिलाफ दूसरी पारी में जीवनदान भी मिला जब नजीर अपनी ही गेंद पर उनका कैच नहीं लपक पाए।

रोहित ने इसके तुरंत बाद स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का और फिर चौका लगाया। रोहित हालांकि अपने आक्रामक तेवरों को लंबे समय तक बरकरार नहीं रख पाए और नजीर की गेंद पर मिड विकेट पर आबिद मुश्ताक को कैच देकर पवेलियन लौटे। उन्होंने अपनी पारी में तीन छक्के और दो चौके लगाए।