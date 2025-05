Ceasefire Violation: पाकिस्तान ने लगातार 12वीं बार तोड़ा संघर्षविराम, भारतीय सेना ने सिखाया सबक

Highlights जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान ने लगातार 12वीं रात संघर्ष विराम का उल्लंघन किया भारत ने हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद तनाव बढ़ा

Ceasefire Violation: पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तानी सेना लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रही है। मंगलवार, 6 मई को 12वीं बार पाकिस्तान एलओसी पर गोलीबारी की। इस गोलीबारी के जवाब में भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है।

भारतीय सेना ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान ने 5-6 मई की रात को जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामुल्ला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया।

भारतीय सेना ने एक बयान में कहा, "05-06 मई 2025 की रात को, पाकिस्तानी सेना ने जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामुल्ला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार चौकियों से बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की। भारतीय सेना ने भी इसका उचित जवाब दिया।"

