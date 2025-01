Mumbai vs Jammu and Kashmir ranji 2025: दूसरी पारी में रोहित शर्मा नहीं चले?, 35 गेंद में 28 रन बनाकर आउट

Highlights Mumbai vs Jammu and Kashmir ranji 2025: पहली पारी में 3 रन बना सके थे। Mumbai vs Jammu and Kashmir ranji 2025: दूसरी पारी में 28 रन बनाकर आउट हुए। Mumbai vs Jammu and Kashmir ranji 2025: जम्मू-कश्मीर की टीम पहली पारी में 206 पर ढेर हो गई।

Mumbai vs Jammu and Kashmir ranji 2025: आखिरकार भारतीय कप्तान रोहित शर्मा दूसरी पारी में धीरे-धीरे लय में दिखे। जम्मू-कश्मीर के खिलाफ जोड़ीदार यशस्वी जायसवाल के साथ 54 रन की साझेदारी की। रोहित 35 गेंद में 28 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान 2 चौके और 3 छक्के मारे। हिटमैन दोनों पारी में 31 रन बनाकर आउट हुए। पहली पारी में 3 रन बना सके थे। यशस्वी 47 गेंद में 25 रन बनाकर खेल रहे हैं। जिसमें 4 चौके शामिल हैं। गुरुवार को रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप ए मैच में मुंबई ने जम्मू-कश्मीर के खिलाफ पहली पारी में बढ़त गंवा दी थी।

जम्मू-कश्मीर की टीम पहली पारी में 206 पर ढेर हो गई। मुंबई की टीम महज 120 रन पर आउट हो गई थी। मैच के पहले दिन में 17 विकेट गिरे। शार्दुल ठाकुर ने 57 गेंद में पांच चौकों और दो छक्कों की मदद से 51 रन बनाकर मुंबई को सात विकेट पर 47 रन के स्कोर से संभालकर 100 रन के पार पहुंचाया। लगभग एक दशक के बाद रणजी ट्रॉफी में खेलने उतरे रोहित की मौजूदगी निराशाजनक साबित हुई।

उनकी उपस्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जम्मू-कश्मीर के उमर नजीर (41 रन देकर चार विकेट) की गेंद ने भारतीय कप्तान को चौंका दिया और भारतीय टेस्ट सलामी जोड़ीदार यशस्वी जायसवाल के महज चार रन पर पगबाधा आउट होने के तुरंत बाद वह मिड-ऑफ पर पारस डोगरा को आसान कैच थमाकर पवेलियन पहुंच गये। रोहित ने गेंद को लेग साइड पर खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा छू गई जो ऑस्ट्रेलिया में ‘बॉक्सिंग डे’ टेस्ट और पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई टेस्ट की दूसरी पारी में आउट होने जैसा ही था।

रोहित के विकेट का जश्न नहीं मनाया क्योंकि उनका प्रशंसक हूं: जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज नजीर

उमर नजीर मीर के लिए बृहस्पतिवार को यहां मुंबई के खिलाफ रणजी मैच में रोहित शर्मा को आउट करना ‘एक बड़ी सफलता’ थी लेकिन भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान का प्रशंसक होने के कारण जम्मू कश्मीर के इस तेज गेंदबाज ने जश्न मनाने से परहेज किया। इस 31 साल के गेंदबाज ने मैच के शुरुआती दिन तेज गेंदबाजों की अनुकूल परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए 41 रन देकर चार विकेट लिये जिसमें रोहित के अलावा अजिंक्य रहाणे (12), शिवम दुबे (शून्य) और हार्दिक तामोरे (सात) जैसे बल्लेबाजों का विकेट शामिल है।

गेंद को स्विंग करने की क्षमता से प्रभावित करने वाले नजीर ने मैच के बाद कहा, ‘‘ एक अच्छी गेंद, किसी भी खिलाड़ी के खिलाफ अच्छी गेंद होती है, आप खिलाड़ी का रूतबा नहीं देखते लेकिन रोहित शर्मा का विकेट बड़ा है, मैं खुश हूं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ उनको आउट करने के बाद मेरे मन में पहला विचार यह आया कि रोहित शर्मा का प्रशंसक होने के नाते मुझे जश्न नहीं मानना चाहिये।

मुझे पता है कि वह बड़े खिलाड़ी है और मैंने उन्हें आउट किया। मैं रोहित शर्मा का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ हम अगर यह मैच जीतते है तो यह गर्व का क्षण होगा क्योकि प्रतिद्वंद्वी टीम में भारतीय टीम का कप्तान शामिल है।’’ नजीर उस टीम का हिस्सा थे जिसने यहां के वानखेड़े स्टेडियम में 10 साल पहले सितारों से भी मुंबई की टीम को हराया था।