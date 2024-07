MUMBAI: जश्न में डूबे फिर... अस्पताल, 11 फैंस हुए जख्मी, देखें वीडियो

Highlights मरीन ड्राइव पर गुरुवार को क्रिकेट फैंस का सैलाब आया था भारी भीड़ में क्रिकेट फैंस बेहोश हुए 11 लोगों को मामूली चोट या चक्कर आने के कारण अस्पताल ले जाया गया

MUMBAI: मरीन ड्राइव पर गुरुवार को क्रिकेट फैंस का सैलाब आया था। इस सैलाब में चारों तरफ टीम इंडिया के नारे लगाए जा रहे थे। जश्न में भंग उस वक्त पड़ा, जब भारी भीड़ में क्रिकेट फैंस बेहोश होने लगे, जमीन पर पैर रखने की जगह न होने के कारण कई को चोट भी आई।

DANCING ON THE DHOL...!!! 😍🔥



- Virat Kohli and Rohit Sharma stole the show, all teammates joined them. 🇮🇳pic.twitter.com/nLF9dOwjoW — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 5, 2024

आनन-फानन में लोगों को जैसे तैसे अस्पताल ले जाया गया। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार, एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि दक्षिण मुंबई में टी-20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम की विजय परेड के मार्ग पर भारी भीड़ जमा होने के बाद कम से कम 11 लोगों को मामूली चोटों या चक्कर आने के कारण अस्पताल ले जाया गया।

DRONE VIEW OF THE MARINE DRIVES. 🇮🇳🌟pic.twitter.com/jeg81G4YlC — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 5, 2024

अत्यधिक भीड़ के कारण नौ लोगों को चोट लगने या सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के कारण सरकारी जीटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के डीन ने बताया कि अब उनकी हालत स्थिर है। अधिकारियों ने बताया कि एक प्रशंसक को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पास सरकारी सेंट जॉर्ज अस्पताल ले जाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद उसे जाने दिया गया।

Virat Kohli showing the World Cup trophy and gesturing it belongs to you all was wholesome. ❤️pic.twitter.com/ebRbAnBmCq — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 5, 2024

एक अन्य व्यक्ति को दक्षिण मुंबई के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया और उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। मालूम हो कि गुरुवार शाम को भारतीय क्रिकेट टीम की विजय परेड देखने के लिए सैकड़ों की तदाद में प्रशंसक मरीन ड्राइव पर उमड़ पड़े थे। पुलिस ने बड़ी संख्या में कर्मियों को तैनात किया और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए मरीन ड्राइव और वानखेड़े स्टेडियम के बीच व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की।

GOOSEBUMPS GUARANTEED...!!!! 😍



- Team India singing 'Vande Maataram' with Wankhede crowd. 🇮🇳pic.twitter.com/SfrFgWr4x9 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 4, 2024

मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक फनसालकर ने विजय परेड के दौरान भीड़ को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए अपने बल की सराहना की। फनसालकर ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा आज बारिश के बीच मरीन ड्राइव पर असाधारण भीड़ प्रबंधन के लिए मुंबई पुलिस के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का धन्यवाद।

The mother's love. 🥹❤️



- The GOAT Rohit Sharma received the World Cup trophy first and then the mother's love. ❤️pic.twitter.com/F9R2KCtFNK — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 4, 2024

हमने सुनिश्चित किया कि यह हमारे चैंपियंस और प्रशंसकों के लिए एक विशेष क्षण बना रहे। साथ ही मुंबईकरों को भी आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। हमने इसे एक साथ संभव बनाया।