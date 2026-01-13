MI-W vs GG-W Live Score: गुजरात जायंट्स का स्कोर 1/0

HighlightsMI-W vs GG-W Live Score: मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात जायंट्स लाइव मैच स्कोरकार्ड, देखें मैच का लाइव अपडेट सबसे पहलेMI-W vs GG-W Live Score: मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी, देखें लाइव मैच स्कोरकार्ड
MI-W vs GG-W Live Score: आज 13 जनवरी को मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का छठा मुकाबला होने जा रहा है, मैच नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जा रहा है। मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स दोनों एक दूसरे को हराकर बढ़त बनाने के मकसद से मैदान में उतरेंगी। गुजरात जायंट्स वुमेन स्क्वॉड: बेथ मूनी (विकेटकीपर), सोफी डिवाइन, एशले गार्डनर (कप्तान), जॉर्जिया वेयरहैम, अनुष्का शर्मा, भारती फुलमाली, काशवी गौतम, कनिका आहूजा, तनुजा कनवर, राजेश्वरी गायकवाड़, रेणुका सिंह ठाकुर, डेनियल व्याट-हॉज, किम गार्थ, आयुषी सोनी, टिटास साधु, शिवानी सिंह, हैप्पी कुमारी, मुंबई इंडियंस वुमेन स्क्वॉड: अमेलिया केर, जी. कमलिनी (विकेटकीपर), नेट साइवर-ब्रंट, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), निकोला केरी, सजीवन सजना, अमनजोत कौर, पूनम खेमनार, त्रिवेणी वशिष्ठ, शबनीम इस्माइल, संस्कृति गुप्ता, हेली मैथ्यूज, साइका इशाक, मिली इलिंगवर्थ, राहिला फिरदौस, नल्ला रेड्डी।
