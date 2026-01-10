Highlights MI W vs DC W LIVE: मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स लाइव मैच स्कोर, नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में, देखें आज का मैच लाइव

MI W vs DC W LIVE Match 3: आज 10 जनवरी को वुमेंस प्रीमियर लीग 2026 का तीसरा मैच मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जा रहा है, मैच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जायेगा। आज मैच में दिल्ली कैपिटल्स के लिए जेमिमा रोड्रिग्स कप्तानी का डेब्यू करने जा रही हैं। भारतीय समयानुसार टॉस 7 बजे होगा और मैच शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा। मैच का लाइव टेलीकास्ट आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं।

Shifu's ready to roar 🔥🥵 pic.twitter.com/adcZejlg5B — Delhi Capitals (@DelhiCapitals) January 10, 2026

Different shades of blue, same champion mindset! 💪



Lifted the ICC Women's Cricket World Cup for India 🏆

Now dreaming of TATA WPL glory with @DelhiCapitals! 💙#TATAWPL, #MIvDC 👉 SAT, 10th JAN, 6:30 PM pic.twitter.com/wi4ozhnLYH — Star Sports (@StarSportsIndia) January 10, 2026

10 Jan, 26 : 07:06 PM MI W vs DC W LIVE: दिल्ली कैपिटल्स महिला टीम ने गेंदबाजी चुनी, देखें लाइव मैच स्कोर, नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम से

