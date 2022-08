नौ साल बाद मां और परिवार से मिला मुंबई इंडियंस का ये खिलाड़ी, तस्वीर हो रही है वायरल

Highlights नौ साल बाद मां और परिवार से मिले कुमार कार्तिकेय क्रिकेट में पहचान बनाने के बाद ही घर लौटने का संकल्प लिया था आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं कुमार कार्तिकेय

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की टीम से खेलने वाले स्पिनर कुमार कार्तिकेय ने इस साल कमाल का प्रदर्शन किया था और खूब सुर्खियां बटोरी थीं। अब इस खिलाड़ी की एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें कार्तिकेय अपनी मां के साथ दिखाई दे रही हैं। देखने में ये तस्वीर भले ही सामान्य लगे लेकिन इसके पीछे की कहानी आपको स्तब्ध कर देगी। दरअसल क्रिकेटर बनने का सपना पूरा करने के लिए कुमार कार्तिकेय पूरे नौ साल अपनी मां और परिवार से दूर रहे। जब 24 साल के कुमार कार्तिकेय नौ साल बाद अपनी मां और परिवार से मिले तब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सोशल मीडिया पर अपनी मां के साथ फोटो साझा करते हुए कार्तिकेय ने लिखा,‘9 साल 3 महीने बाद अपने परिवार और मां से मिला। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ हूं।’

Met my family and mumma ❤️ after 9 years 3 months . Unable to express my feelings 🤐#MumbaiIndians#IPL2022pic.twitter.com/OX4bnuXlcw