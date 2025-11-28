Watch | दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच से पहले विराट कोहली को रांची की सड़कों पर ड्राइव पर ले गए धोनी

रांची: विराट कोहली महीनों बाद इंडिया वापस आए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए जो इस हफ्ते के आखिर में शुरू होने वाली है। रांची पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले रांची में एमएस धोनी के घर का दौरा किया। रोहित शर्मा और विराट कोहली पिच पर वापस आ गए हैं, क्योंकि इंडिया साउथ अफ्रीका से दो टेस्ट मैचों की सीरीज़ शर्मनाक तरीके से हार गया था, और टीम को उम्मीद है कि वह जो खोया था उसे वापस पा लेंगे।

जैसे ही तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का काउंटडाउन शुरू हुआ, धोनी को डिनर के बाद कोहली को रांची की सड़कों पर घुमाते हुए देखा गया। जैसे ही स्टार स्पोर्ट्स ने इस पल को शेयर किया, वीडियो तुरंत सोशल मीडिया पर छा गया। वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा था, “साल का रीयूनियन।”

Reunion of the year? 🥺#INDvSA 1st ODI | SUN, 30 NOV, 12:30 PM pic.twitter.com/wu2qSTn30i — Star Sports (@StarSportsIndia) November 27, 2025

वीडियो आते ही फैंस को बहुत मज़ा आया। एक व्यक्ति ने कमेंट किया, “इतनी असली केमिस्ट्री को डायलॉग की ज़रूरत नहीं है।” गुजरात टाइटन्स के ऑफिशियल अकाउंट पर एक दिलचस्प वर्डप्ले में लिखा गया, “जब रांची में होते हैं, तो हमेशा बहुत मज़ा आता है।”

When in Ranchi, it's always m̵y̵ ̵w̵a̵y̵ ̵o̵r̵ ̵h̵i̵g̵h̵w̵a̵y̵ 𝙈𝙖𝙝𝙞 𝙒𝙖𝙮 🚁👑 pic.twitter.com/OGPIdGxKDy — Gujarat Titans (@gujarat_titans) November 28, 2025

भारत बनाम साउथ अफ्रीका ODI सीरीज़

विराट कोहली बुधवार को JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 30 नवंबर को खेले जाने वाले पहले भारत बनाम साउथ अफ्रीका वनडे मैच से पहले रांची पहुंचे। केएल राहुल की कप्तानी में, भारत तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में साउथ अफ्रीका का सामना करने के लिए तैयार है, जिसका पहला मैच 30 नवंबर को रांची में होगा, इसके बाद 3 दिसंबर को रायपुर और 6 दिसंबर को विजाग में मैच होंगे।

राहुल कप्तानी संभालेंगे क्योंकि भारत अपने तय वनडे कप्तान शुभमन गिल के बिना खेलेगा। गिल को कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में चोट लगी थी और अभी मुंबई में उनका आगे का मेडिकल असेसमेंट चल रहा है।

भारत को उप-कप्तान श्रेयस अय्यर की भी कमी खलेगी, जो तिल्ली की चोट के कारण खेल से बाहर हैं। अय्यर को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान एलेक्स कैरी का शानदार कैच लेते समय चोट लगी थी, जब वह अपनी बाईं ओर अजीब तरह से गिरे थे।