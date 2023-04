Watch: एमएस धोनी ने वानखेड़े स्टेडियम में 2011 विश्व कप विजय स्मारक का किया उद्घाटन

मुंबई: दो बार के विश्व कप विजेता कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने शुक्रवार को वानखेड़े स्टेडियम में 2011 विश्व कप विजय स्मारक का उद्घाटन किया। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) ने उस स्थान पर स्मारक का निर्माण किया जहां एमएस धोनी का ऐतिहासिक 2011 विश्व कप जीतने वाले छक्के की गेंद वानखेड़े स्टेडियम में गिरी थी। चार बार के आईपीएल विजेता चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के कप्तान धोनी शनिवार (8 अप्रैल) को खेले जाने वाले मुंबई इंडियंस (एमआई) के खिलाफ अपनी टीम के इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच के लिए मुंबई में हैं।

Mumbai: MS Dhoni inaugurates 2011 World Cup victory memorial at the Wankhede stadium



Memorial has been built at the location where MS Dhoni's historic winning six from 2011 WC had landed in the stands