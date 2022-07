MS Dhoni: धोनी के जन्मदिन पर कोहली ने दिया भावुक संदेश, बड़े भाई जैसा बताया...

Highlights धोनी ने 2020 में लिया था अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास 41 साल के हुए विश्वविजेता कप्तान जन्मदिन पर धोनी को दिग्गजों से मिल रही है बधाई

लंदन: पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज अपना 41वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर विराट कोहली ने धोनी को खास अंदाज में बधाई दी है और ट्विटर पर एक भावुक पोस्ट साझा की है।विराट कोहली ने बधाई संदेश देते हुए लिखा है कि ऐसा लीडर कोई नहीं।

आपने भारतीय क्रिकेट के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए धन्यवाद। आप मेरे लिए बड़े भाई के समान हैं। आपके लिए हमेशा प्यार और सम्मान रहेगा। अपने संदेश के साथ विराट कोहली ने दो तस्वीरें भी साझा की हैं जो दोनो खिलाड़ियों के बीच प्रगाढ़ संबंध दिखाती हैं। कोहली ने धोनी के साथ तिरंगा ओढ़े हुए 2011 विश्वकप तस्वीर साझा की है।

A leader like no other. Thanks for everything you have done for Indian cricket. 🇮🇳 You became more like an elder brother for me. Nothing but love and respect always.



Happy birthday skip 🎂@msdhonipic.twitter.com/kIxdmrEuGP