मोहम्मद शमी की पत्नी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, क्रिकेटर के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक का है मामला

शमी की पत्नी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के 28 मार्च 2023 के आदेश को चुनौती दी है जिसमें सत्र न्यायालय के आदेश को रद्द करने की उनकी प्रार्थना को खारिज कर दिया गया था।

By मनाली रस्तोगी | Published: May 3, 2023 07:30 AM