USA MLC 2023: मेजर क्रिकेट लीग की शुरुआत 14 जुलाई से, 31 को फाइनल, 6 टीम, 18 दिन और 19 मैच, यहां देखें शेयडूल, कहां देख सकते हैं लाइव मैच

Highlights कुल 15 लीग मैच खेले जाएंगे, इसके बाद चार प्ले-ऑफ मैच होंगे। ग्रैंड प्रेयरी स्टेडियम और मॉरिसविले में चर्च स्ट्रीक पार्क में आयोजित किए जाएंगे। एकल समूह राउंड-रॉबिन प्रारूप में खेली जाएगी।

USA Major League Cricket squads 2023: संयुक्त राज्य अमेरिका में फटाफट क्रिकेट की शुरुआत हो रही है। फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग मेजर लीग क्रिकेट (एमएलसी) का उद्घाटन संस्करण 14 जुलाई को है। डलास में टेक्सास सुपर किंग्स और लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स के बीच मैच के साथ शुरू होगा।

31 जुलाई को फाइनल के साथ समाप्त होगा। प्रतियोगिता में छह टीमें भाग लेंगी, जो एकल समूह राउंड-रॉबिन प्रारूप में खेली जाएगी। टूर्नामेंट के सभी 19 मैच दो स्थानों डलास में ग्रैंड प्रेयरी स्टेडियम और मॉरिसविले में चर्च स्ट्रीक पार्क में आयोजित किए जाएंगे। कुल 15 लीग मैच खेले जाएंगे, इसके बाद चार प्ले-ऑफ मैच होंगे।

