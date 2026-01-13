MIW vs GGW, WPL 2026: 8 पारी में 5 अर्धशतक, 1000 रन पूरे, हरमनप्रीत ने रिकॉर्ड बनाया, मुंबई इंडियंस ने गुजरात जाइंट्स को 7 विकेट से कूटा

MIW vs GGW, WPL 2026 Live Score: मुंबई इंडियंस ने गुजरात जाइंट्स को 7 विकेट से हराया। मुंबई इंडियंस ने 3 मैच में 2 जीत और 1 हार के साथ 4 अंक लेकर दूसरे पायदान पर है। 

By सतीश कुमार सिंह | Updated: January 13, 2026 23:26 IST2026-01-13T22:59:47+5:302026-01-13T23:26:18+5:30

MIW vs GGW, WPL 2026 Live Score 1000 runs harman 5th fifty in 8 innings Harmanpreet against GG-W most anyone against opponent Mumbai Indians beat Gujarat Giants by 7 wickets | MIW vs GGW, WPL 2026: 8 पारी में 5 अर्धशतक, 1000 रन पूरे, हरमनप्रीत ने रिकॉर्ड बनाया, मुंबई इंडियंस ने गुजरात जाइंट्स को 7 विकेट से कूटा

mumbai indian win

HighlightsMIW vs GGW, WPL 2026 Live Score: मुंबई की 17 वर्ष की विकेटकीपर गुनालन कमलिनी ने कैच टपकाया।MIW vs GGW, WPL 2026 Live Score: सातवें ओवर में एमेलिया केर को रिटर्न कैच देकर लौटी।MIW vs GGW, WPL 2026 Live Score:गुजरात को नौ ओवर में दो विकेट पर 96 रन तक पहुंचाया।

नवी मुंबईः मुंबई इंडियंस के कप्तान हरमनप्रीत कौर ने शानदार रिकॉर्ड बनाया। हरमनप्रीत ने गुजरात जाइंट्स के खिलाफ आठ पारियों में अपना पांचवां अर्धशतक बनाया, जो डब्ल्यूपीएल में किसी भी प्रतिद्वंदी के खिलाफ सबसे अधिक है। मुंबई इंडियंस ने गुजरात जाइंट्स को 7 विकेट से हराया। मुंबई इंडियंस ने 3 मैच में 2 जीत और 1 हार के साथ 4 अंक लेकर दूसरे पायदान पर है। गुजरात जाइंट्स की पहली हार है। 3 मैच में 2 जीत और 1 हार के साथ तीसरे पायदान पर है। हरमनप्रीत ने 1000 रन डब्ल्यूपीएल में पूरे किए। मुंबई इंडियंस ने 7 विकेट से जीत हासिल कर गुजरात जायंट्स के खिलाफ अपना अजेय रिकॉर्ड बरकरार रखा। गुजरात जायंट्स के खिलाफ 8 मैच खेलकर 8 में जीत हासिल की।

भारत की विश्व कप विजेता कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाबाद 71 रन की मदद से मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियर लीग के मैच में मंगलवार को गुजरात जाइंट्स को सात विकेट से हराया। यह गुजरात जाइंट्स की टूर्नामेंट में पहली हार थी । इससे पहले निचले क्रम पर भारती फुलमाली और जॉर्जिया वेयरहैम की आक्रामक पारियों के दम पर गुजरात जाइंट्स ने पांच विकेट पर 192 रन बनाये थे।

हरमनप्रीत कौर बनाम गुजरात जाइंट्स-

65(30)

51(30)

46*(41)

95*(48)

4(2)

54(33)

36(12)

71*(43)

आठ पारियां, 84.4 की औसत से 422 रन, स्ट्राइक रेट: 176.56

डब्ल्यूपीएल में 1000 से अधिक रन-

1101 - नेट साइवर-ब्रंट (औसत: 45.87, स्ट्राइक रेट: 142.43)

1016 - हरमनप्रीत कौर (औसत: 46.18, स्ट्राइक रेट: 146.18)।

जीत के लिये कठिन लक्ष्य का पीछा करते हुए हरमनप्रीत ने 33 गेंद में अर्धशतक पूरा किया जो टूर्नामेंट में उनका दसवां अर्धशतक था। इसके साथ ही उन्होंने डब्ल्यूपीएल में एक हजार रन भी पूरे कर लिये। वह 43 गेंद में सात चौकों और दो छक्कों की मदद से 71 रन बनाकर नाबाद रही और मुंबई ने चार गेंद बाकी रहते जीत दर्ज की। मुंबई के दो विकेट पावरप्ले के भीतर ही 37 रन पर गिर गए थे।

डब्ल्यूपीएल में सफल रन चेज में हरमनप्रीत कौर-

पारी: 12

रन: 432

औसत: 72

स्ट्राइक रेट: 143.52

फिफ्टीः 05

उच्चतम स्कोर: 95*।

डब्ल्यूपीएल में सफलतापूर्वक हासिल किए गए उच्चतम लक्ष्य-

202ः आरसीबी बनाम जीजी, वडोदरा, 2025

193 - एमआई बनाम जीजी, मुंबई डीवाईपी, 2026

191 - एमआई बनाम जीजी, दिल्ली, 2024

189 - आरसीबी बनाम जीजी, ब्रेबोर्न, 2023

179 - यूपी बनाम जीजी, ब्रेबोर्न, 2023।

डब्ल्यूपीएल में रन चेज में एमआई-जीत-

मैच: 17

जीत: 14

हार: 3

जीत/हार का अनुपात: 4.67।

इसके बाद हरमनप्रीत ने अमनजोत कौर (26 गेंद में 40 रन) के साथ 44 गेंद में 72 रन की साझेदारी की। अमनजोत के आउट होने के बाद निकोला कैरी ने कप्तान का साथ निभाते हुए 22 गेंद में नाबाद 37 रन बनाये जिसमें छह चौके शामिल थे । दोनों ने 43 गेंद में 84 रन की अटूट साझेदारी करके टीम को जीत दिलाई।

इससे पहले गुजरात की पारी में वेयरहैम 33 गेंद में चार चौकों और एक छक्के की मदद से 43 रन बनाकर नाबाद रही। वहीं फुलमाली ने 15 गेंद में नाबाद 36 रन बनाये जिसमें तीन छक्के और तीन चौके शामिल थे । आयुषी सोनी के रिटायर्ड आउट होने के बाद वह बल्लेबाजी क्रम में ऊपर आई थीं। फुलमाली ने अमनजोत कौर को आखिरी ओवर में दो छक्के और एक चौका लगाकर 23 रन निकाले।

MIW vs GGW, WPL 2026 Live Score: डब्ल्यूपीएल में सबसे अधिक 50 से अधिक स्कोर-

10 - हरमनप्रीत कौर

9 - नैट साइवर-ब्रंट

9 - मेग लैनिंग

8 - एलिस पेरी

6 - एशले गार्डनर

6 - शेफाली वर्मा।

गुजरात ने आखिरी तीन ओवरों में 49 रन बनाये। पहले ओवर में गुजरात की सलामी बल्लेबाज बेथ मूनी को जीवनदान मिला जब मुंबई की 17 वर्ष की विकेटकीपर गुनालन कमलिनी ने उनका कैच टपकाया। मूनी ने इसका पूरा इस्तेमाल करके हीली मैथ्यूज को दो चौके लगाकर दूसरे ओवर में 18 रन निकाले।

सोफी डेवाइन (आठ) के सस्ते में आउट होने के बाद मूनी और कनिका आहूजा ने पावरप्ले में कमान संभाली । आहूजा ने 18 गेंद में चार चौकों और दो छक्कों की मदद से 35 रन बनाये । वहीं मूनी ने 26 गेंद में 33 रन का योगदान दिया । वह सातवें ओवर में एमेलिया केर को रिटर्न कैच देकर लौटी।

इसके बाद आहूजा ने कप्तान एशले गार्डनर के साथ गुजरात को नौ ओवर में दो विकेट पर 96 रन तक पहुंचाया। मुंबई की गेंदबाज निकोला कैरी ने हालांकि गार्डनर (20) को और मैथ्यूज ने आहूजा (35) को आउट करके दबाव बनाया । आयुषी भी 14 गेंद में 11 रन ही बना सकी जिससे रनगति प्रभावित हुई। इसके बाद हालांकि फुलमाली और वेयरहैम ने टीम को मजबूत स्कोर दिया।

Open in app
टॅग्स :Women's Premier League (WPL)Mumbai IndiansGujarat GiantsHarmanpreet Kaurविमेंस प्रीमियर लीगमुंबई इंडियंसगुजरात जायंट्सहरमनप्रीत कौर