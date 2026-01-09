MI-W vs RCB-W: महिला प्रीमियर लीग 2026 के उद्घाटन मैच में मुंबई और बेंगलुरु आमने-सामने, जानें दोनों टीमों के बीच हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में, टीम ने 2025 में फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर अपना दूसरा WPL खिताब जीता, जबकि RCB-W ने WPL 2024 जीता था और आने वाले सीज़न में भी वे अपने दूसरे खिताब पर नज़र रखेंगे।

WPL 2026: महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) के चौथे सीज़न के पहले मैच के लिए मंच तैयार है। यह बड़ा टूर्नामेंट आज से शुरू होगा, और सीज़न के पहले मैच में मुंबई इंडियंस की महिला टीम (MI-W ) का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB-W ) की महिला टीम से होगा।

ये दोनों टीमें नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्टेडियम में एक-दूसरे से भिड़ेंगी, और दोनों टीमें टूर्नामेंट में अच्छी शुरुआत करने की उम्मीद करेंगी। यह ध्यान देने वाली बात है कि मुंबई इंडियंस डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर इस मैच में उतरेगी।

खास बात यह है कि RCB-W 2025 सीज़न में चौथे स्थान पर रही और टूर्नामेंट के नॉकआउट स्टेज में जगह नहीं बना पाई। वे चौथे एडिशन में काफी सुधार करने का लक्ष्य रखेंगे। हालांकि, उन्हें एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि स्टार ऑलराउंडर एलिस पेरी टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं, जिससे नए सीज़न से पहले टीम में एक बड़ा गैप आ गया है।

MI-W बनाम RCB-W हेड टू हेड रिकॉर्ड

खेले गए कुल मैच - 7
मुंबई इंडियंस महिला जीती - 4
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला जीती - 3
टाई - 0

WPL 2026 स्क्वाड:

मुंबई इंडियंस: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), नैट साइवर-ब्रंट, हेले मैथ्यूज, अमनजोत कौर, जी. कमलिनी, अमेलिया केर, शबनीम इस्माइल, संस्कृति गुप्ता, सजना सजीवन, राहिला फिरदौस, निकोला केरी, पूनम खेमनार, त्रिवेणी वशिष्ठ, नल्ला रेड्डी, सैका इशाक, मिल्ली इलिंगवर्थ

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: स्मृति मंधाना (कप्तान), ऋचा घोष, श्रेयंका पाटिल, जॉर्जिया वोल, नादिन डी क्लार्क, राधा यादव, लॉरेन बेल, लिन्से स्मिथ, प्रेमा रावत, अरुंधति रेड्डी, पूजा वस्त्राकर, ग्रेस हैरिस, गौतमी नाइक, प्रथ्योषा कुमार, डी. हेमलता, सयाली सतघरे (एलिसे पेरी की जगह)

