Highlights MI vs GG: हरमनप्रीत और निकोला ने बल्ले से मचाया गदर, मुंबई इंडियंस की 7 विकेट से जीत

MI vs GG Highlights: मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच आज नवी मुंबई में कांटे का मुकाबला हुआ, मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया, गुजरात जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 192 रन बनाए। जिसके जवाब में मुंबई की तरफ से हरमनप्रीत ने कप्तानी पारी खेलते तूफानी 71 रनों की पारी खेली, निकोला कैरी ने कप्तान का साथ देते हुए 38 रनों की मैच जीतने वाली पारी खेली। अमनजोत कौर ने भी शानदार 40 रन बनाए, मुंबई ने 19.2 ओवर में 3 विकेट खोकर 193 रन बनाकर मैच जीत लिया।