MI vs DC: मुंबई के गेंदबाजों के आगे फेल हुई दिल्ली की बल्लेबाजी, हरमन-ब्रंट का बल्ला गरजा...

Highlights MI vs DC: मुंबई के गेंदबाजों के आगे फेल हुई दिल्ली की बल्लेबाजी, हरमन-ब्रंट बल्ला गरजा...

MI vs DC WPL 2026: कप्तान हरमनप्रीत कौर (नाबाद 74) के अर्धशतक, नटाली साइवर ब्रंट (70 रन, दो विकेट) के हरफनमौला प्रदर्शन और निकोला कैरी की शानदार गेंदबाजी से मुंबई इंडियंस ने शनिवार को यहां महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 50 रन से हरा दिया। मुंबई इंडियंस के चार विकेट पर 195 रन के प्रतिस्पर्धी स्कोर के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम चिनेली हेनरी (33 गेंद में 56 रन) के अर्धशतक के बावजूद 19 ओवर में 145 रन पर सिमट गई। कैरी और अमेलिया केर के तीन तीन विकेट झटके। साइवर ब्रंट ने अर्धशतकीय पारी खेलने के अलावा दो विकेट भी अपने नाम किए। शबनीम इस्माइल को एक विकेट मिला जबकि संस्कृति गुप्ता ने अपने एकमात्र ओवर में अंतिम विकेट झटका। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खराब प्रदर्शन के एक दिन बाद 33 वर्षीय ऑलराउंडर साइवर ब्रंट ने शानदार वापसी करते हुए 46 गेंद की पारी में 13 चौके जड़े।

उन्होंने कप्तान हरमनप्रीत के साथ मिलकर मौजूदा चैंपियन की पारी को संभाला। हरमनप्रीत ने भी आक्रामक बल्लेबाजी की और अपनी नाबाद 42 गेंद की पारी में आठ चौके और तीन छक्के लगाए। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 66 रन की साझेदारी से टीम के प्रतिस्पर्धी स्कोर की नींव बनी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स ने पावरप्ले में चार अहम विकेट गंवा दिए थे जिससे टीम उबर ही नहीं सकी जिसमें निकोला कैरी (37 रन देकर तीन विकेट) के दो विकेट महत्वपूर्ण साबित हुए। चौथे ओवर में लिजेल ली (10) के आउट होने के बाद कैरी ने पांचवें ओवर में शेफाली वर्मा (08) और लौरा वोलवार्ट (09) को बोल्ड कर दिया। कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स (01) को शबनीम इस्माइल (14 रन देकर एक विकेट) ने अपना शिकार बनाया। इससे 5.2 ओवर में टीम का स्कोर चार विकेट पर 33 रन था। मरिजान काप (10) और निकी प्रसाद (12) शुरूआत के बावजूद जल्दी विकेट गंवा बैठीं। चिनेली हेनरी ने मध्यक्रम में अर्धशतकीय पारी खेली लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

इससे पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद सलामी बल्लेबाज अमेलिया केर के पहली गेंद पर आउट होने के बाद साइवर ब्रंट ने वेस्टइंडीज की तेज गेंदबाज हेनरी पर दूसरे ओवर में 10 रन बनाए तथा चौथे ओवर में दो और चौके लगाए। साइवर ब्रंट की सलामी बल्लेबाज जी कमालिनी के साथ 49 रन की साझेदारी ने मुंबई की पारी को संभालने में मदद की। कमालिनी ने सातवें ओवर में दो चौके लगाए, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की दाएं हाथ की तेज गेंदबाज नंदनी शर्मा की गेंद पर कैच आउट हो गईं। साइवर ब्रंट का दबदबा जारी रहा और उन्होंने सिर्फ 32 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। इंग्लैंड की इस दिग्गज खिलाड़ी ने ऑफ-स्पिनर स्नेह राणा पर 10वें ओवर में दो चौके जड़ दिए। दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स ने श्री चरणी की गेंद पर साइवर ब्रंट का कैच लपककर उनकी पारी का अंत किया। इसके बाद हरमनप्रीत ने मोर्चा संभाला। नंदनी शर्मा ने दो जबकि श्री चरणी और चिनेली हेनरी ने एक एक विकेट झटका।