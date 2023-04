MI vs CSK: मैच के दौरान ट्विटर पर 'धोनी रिव्यू सिस्टम' हुआ ट्रेंड, मुंबई इंडियंस के खिलाफ सीएसके के कप्तान की DRS कॉल की खूब हुई तारीफ

Highlights जब धोनी ने विकेट के पीछे सूर्यकुमार के दस्तानों में लगी गेंद को कैच किया तो अंपायर ने इसे आउट नहीं दिया इसके बाद उन्होंने तुरंत डीआरएस ले लिया। धोनी के रिव्यू को तीसरे अंपायर ने सही साबित किया धोनी की डीआरएस की मांग ट्विटर पर 'धोनी रिव्यू सिस्टम' के नाम से ट्रेंड करने लगी

IPL 2023: एमएस धोनी मैदान पर सबसे ईमानदार खिलाड़ियों में से एक हैं और मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच फेसऑफ़ के दौरान, सूर्यकुमार यादव के खिलाफ धोनी की डीआरएस की मांग ट्विटर पर 'धोनी रिव्यू सिस्टम' के नाम से ट्रेंड करने लगी। दरअसल, 8 ओवर की दूसरी गेंद पर धोनी द्वारा विकेट के पीछे सूर्यकुमार के दस्तानों में लगी गेंद को कैच किया तो अंपायर ने इसे आउट नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने तुरंत डीआरएस ले लिया। धोनी के रिव्यू को तीसरे अंपायर ने सही साबित किया।

यह ओवर सीएसके के स्पिन गेंदबाज मिचेल सेंटनर कर रहे थे। सूर्यकुमार ने गेंद को स्वीप करने की कोशिश की थी। अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज इस बात पर अड़े थे कि गेंद सूर्यकुमार के दस्तानों पर लगी है, जिसे उन्होंने कैच किया। लेकिन जब ऑन-फील्ड अंपायर ने इसे आउट नहीं दिया, तो धोनी ने रिव्यू मांगा और रिप्ले में, सीएसके कप्तान की कॉल को सही ठहराया गया। सूर्यकुमार यादव इस मुकाबले में मात्र एक रन बनाकर पवेलियन लौटे।

प्रशंसकों ने धोनी के निर्णय लेने की क्षमता की सराहना की और 'धोनी रिव्यू सिस्टम' के साथ अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज को मिनटों के भीतर ट्विटर पर टॉप-ट्रेंड बना दिया।





When he asks for DRS accept it and move to the pavilion. Dhoni Review System for a reason 🤫💛 pic.twitter.com/FiMQaOYOf6 — T H E T R A N C E R 😷 (@TheTrancer10) April 8, 2023

Things you can't escape from



1. Eagle's eye

2. Dubai police

3. Dhoni Review System pic.twitter.com/vrarLpBRyq — supremo ` (@hyperKohli) April 8, 2023