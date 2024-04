Mayank Yadav IPL 2024: लगातार 2 मैच में दो बार मैन ऑफ द मैच, 4 ओवर, 14 रन और 3 विकेट, 21 वर्षीय गेंदबाज ने आईपीएल में लगाई आग, देखें वीडियो

Highlights भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री जो कमेंट्री ड्यूटी में थे डिलीवरी से आश्चर्यचकित थे। 156.7 किमी प्रति घंटे की गति से गेंद फेंकी और कैमरून ग्रीन की बल्ले ले उड़ी। आईपीएल में 21 वर्षीय गेंदबाज ने आग लगा दी।

Mayank Yadav IPL 2024: लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के तेज गेंदबाज मयंक यादव ने आईपीएल 2024 मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के कैमरून ग्रीन को बोल्ड किया। सोशल मीडिया पर फैंस ने वीडियो शेयर कर दी। लोगों ने कहा कि ये गेंदबाज टीम इंडिया में धमाल करेगा। आरसीबी के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 28 रनों से जीत लिया। 156.7 किमी प्रति घंटे की गति से गेंद फेंकी और कैमरून ग्रीन की बल्ले ले उड़ी। आईपीएल में 21 वर्षीय गेंदबाज ने आग लगा दी। भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री जो कमेंट्री ड्यूटी में थे डिलीवरी से आश्चर्यचकित थे।

मेरा लक्ष्य भारत के लिए खेलना: मयंक यादव

इंडियन प्रीमियर लीग में लगातार दो मैचों में दो बार मैन ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाले लखनऊ सुपरजायंट्स के युवा गेंदबाज मयंक यादव ने कहा कि उनका सपना भारतीय टीम के लिए अधिक से अधिक मैच खेलना है। मयंक ने मंगलवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ चार ओवर में महज 14 रन देकर तीन विकेट झटके जिससे उनकी टीम इस मैच को 28 रन से जीतने में सफल रही।

मयंक ने ‘मैन ऑफ द मैच’ का पुरस्कार लेने के बाद कहा, ‘‘ दो मैचों में दो बार ‘मैन ऑफ द मैच’ का पुरस्कार लेकर अच्छा लग रहा है। मुझे हालांकि ज्यादा खुश इस बात की है कि हम दोनों मैच जीतने में सफल रहे।’’ ग्लेन मैक्सवेल, कैमरून ग्रीन और रजत पाटीदार जैसे बल्लेबाजों को आउट करने वाले इस गेंदबाज ने कहा कि उनका लक्ष्य भारत के लिए ज्यादा से ज्यादा मैच खेलने का है।

इस 21 साल के गेंदबाज ने कहा, ‘‘ मेरा लक्ष्य भारत के लिए ज्यादा से ज्यादा खेलने का है। मुझे लगता है कि यह मेरे लिए सिर्फ शुरुआत है और मेरा पूरा ध्यान अपने लक्ष्य को हासिल करने पर है।’’ मैच में अपने पसंदीदा विकेट के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘कैमरुन ग्रीन का विकेट।’’

उन्होंने कहा, ‘‘तेज गेंदबाजी के लिए आपको कई चीजों की जरूरत होती है। आपको अपने खानपान, नींद, थकान से उबरने जैसी चीजों का ध्यान रखना होता है। मैं अभी अपनी डाइट (आहार) पर काफी ध्यान देता हूं और ‘आईस बाथ’ भी ले रहा हूं। इससे मुझे फायदा मिल रहा है।’’