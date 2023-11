Highlights मैथ्यू हेडन, ब्रेट ली, एडम गिलक्रिस्ट ने ऑस्ट्रेलिया टीम को दिया बधाई संदेश ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट के अपने पहले दो मैच हार गई थी, फिर फाइनल में पहुंचने का लक्ष्य हासिल किया भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबला अहमदाबाद में रविवार को खेला जाएगा

नई दिल्ली: पूर्व ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट स्टार मैथ्यू हेडन, ब्रेट ली, एडम गिलक्रिस्ट और जेसन गिलेस्पी ने ऑस्ट्रेलिया टीम को मैच से पहले खास संदेश भेजा है। ऑस्ट्रेलिया अगर आज जीतती है, तो उसके लिए यह छठा खिताब होगा। बताते चले कि आज का भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबला अहमदाबाद में रविवार को खेला जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट के अपने पहले दो मैच हार गई थी, फिर इसके बाद फॉर्म में आई टीम सभी मैच जीतती चली गई और उसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया के लिए फाइनल का टिकट भी पक्का हो गया।

गिलक्रिस्ट ने कहा, "विश्वकप एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। उन्होंने कहा कि आप सभी को बहुत सर्तकता के साथ खेलना होगा क्योंकि भारतीय टीम अब तक अपने एक भी मैच नहीं हारी है। मैं और इंतजार नहीं कर पा रहा हूं, इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया टीम को शुभकामनाएं दी हैं।"

