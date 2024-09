Marnus Labuschagne ENG vs AUS, 1st ODI: बेमिसाल उपलब्धि?, एक ही मैच 50 प्लस रन, 3 विकेट और 4 कैच लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी

Highlights Marnus Labuschagne ENG vs AUS, 1st ODI: इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में 77 रन बनाए। Marnus Labuschagne ENG vs AUS, 1st ODI: 3 प्लस विकेट और 4 से अधिक कैच लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। Marnus Labuschagne ENG vs AUS, 1st ODI: पहले एकदिवसीय मैच शानदार प्रदर्शन किया और जीत हासिल की।

Marnus Labuschagne ENG vs AUS, 1st ODI: ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी रन के साथ रिकॉर्ड बनाने में माहिर है! ऑस्ट्रेलिया के लिए मध्यक्रम में खेलने वाले मार्नस लाबुशेन ने कमाल का प्रदर्शन किया और बेमिसाल उपलब्धि अपने नाम कर लिया। पहले एकदिवसीय मैच शानदार प्रदर्शन किया और जीत हासिल की। एक ही वनडे मैच में 50 प्लस रन, 3 प्लस विकेट और 4 से अधिक कैच लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। मार्नस लाबुशेन ने 6 ओवर में 39 रन देकर 3 विकेट लिए। 61 गेंद में 77 नाबाद पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल हैं।

A fine double act by Marnus Labuschagne, reaching a half-century to go with his three wickets earlier 🙌#ENGvAUSpic.twitter.com/Y7Tu10KAZO — cricket.com.au (@cricketcomau) September 19, 2024

Australia's injury toll continues to mount but it didn't stop them cruising to a sixth straight men's ODI win over England! #ENGvAUS



Report: https://t.co/2WgffeoHVRpic.twitter.com/OT3xUtnc15 — cricket.com.au (@cricketcomau) September 19, 2024

लाबुशेन ने पहले बेन डकेट और कप्तान हैरी ब्रूक को अपने ही गेंद पर कैच लिया। जेकब बेथेल और आदिल राशिद को कैच लिया। ट्रेविस हेड (नाबाद 154) की करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को शुरुआती एकदिवसीय को 36 गेंद शेष रहते सात विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज कायम की।

इंग्लैंड की टीम गुरुवार को पहले बल्लेबाजी करते हुए 50वें ओवर में 315 रन पर आउट हो गयी लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने तीन विकेट गंवा कर 44वें ओवर की आखिरी गेंद पर लक्ष्य हासिल कर इस प्रारूप में लगातार 13वां मैच जीता। बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज हेड के वनडे करियर का यह छठा शतक था।

उन्होंने 10 महीने पहले विश्व कप फाइनल में भारत पर ऑस्ट्रेलिया की जीत में 137 रनों की ऐसी ही आक्रामक पारी खेली थी। इससे पहले बेन डकेट (95 रन) और विल जैक्स (62 रन) के अर्धशतक की बदौलत इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 316 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड की टीम ने 32 ओवर में दो विकेट पर 211 रन बना लिये थे लेकिन टीम 49.4 ओवर में 315 रन पर सिमट गई।

डकेट ने 91 गेंद में 11 चौके जड़े जबकि जैक्स ने अपने तीसरे अर्धशतक के लिए 56 गेंद का सामना करते हुए अपनी पारी के दौरान पांच चौके और दो छक्के जड़े। कप्तान हैरी ब्रुक ने 39 और जैकब बेथेल ने 35 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के लिए एडम जम्पा और मार्नस लाबुशेन ने तीन तीन विकेट झटके।

ट्रेविस हेड ने दो विकेट प्राप्त किये। कप्तान मिशेल मार्श (10) के जल्दी आउट होने के बावजूद हेड ने लक्ष्य का पीछा करते हुए आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की। उन्होंने 129 गेंद की अपनी पारी में 20 चौके और पांच छक्के जड़े। हेड को पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ (32) और हरफनमौला कैमरून ग्रीन (32) के बाद मार्नस लाबुशेन (नाबाद 77) का अच्छा साथ मिला। उन्होंने लाबुशेन के साथ 107 गेंद में 148 रन की अटूट साझेदारी कर टीम को लक्ष्य के पार पहुंचाया।