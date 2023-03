Irani Cup 2023: प्रथम श्रेणी करियर का आठवां शतक, 259 गेंद में उड़ाए 213 रन, 30 चौके और 3 छक्के, दूसरे विकेट के लिए जोड़ 371 रन

Highlights 213 रन बनाये, प्रथम श्रेणी करियर का आठवां शतक है। 259 गेंद खेली तथा 30 चौके और तीन छक्के लगाए। ईश्वरन ने 240 गेंदों पर 154 रन की अपनी पारी में 17 चौके और दो छक्के जमाए।

Madhya Pradesh vs Rest of India, Irani Cup 2023: यशस्वी जायसवाल के दोहरे शतक और सलामी बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन के साथ उनकी दूसरे विकेट के लिए 371 रन की साझेदारी की मदद से शेष भारत ने पिछले सत्र के रणजी चैंपियन मध्य प्रदेश के खिलाफ ईरानी ट्राफी क्रिकेट मैच के पहले दिन बुधवार को यहां तीन विकेट पर 381 रन बनाये।

जायसवाल ने बल्लेबाजी की अनुकूल पिच पर 213 रन बनाये जो उनके प्रथम श्रेणी करियर का आठवां शतक है। मुंबई के इस बल्लेबाज ने दिन के अंतिम सत्र में पवेलियन लौटने से पहले 259 गेंद खेली तथा 30 चौके और तीन छक्के लगाए। बंगाल की तरफ से खेलने वाले ईश्वरन ने 240 गेंदों पर 154 रन की अपनी पारी में 17 चौके और दो छक्के जमाए।

2⃣1⃣3⃣ for @ybj_19

1⃣5⃣4⃣ for Abhimanyu Easwaran



A mighty batting display from Rest of India as they ended the Day 1 of the @mastercardindia#IraniCup at 381/3 against Madhya Pradesh. 👍 👍 #MPvROI



Here's how the action unfolded 🎥 🔽https://t.co/vb9S2mj6lppic.twitter.com/4Das4pQgIz