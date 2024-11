LSG Squad IPL 2025 Auction: नवाबों के शहर लखनऊ के नए 'नवाब' पंत?, 24 खिलाड़ी पहली बार जीतेंगे ट्रॉफी, जानें मेगा नीलामी के बाद टीम का हाल

Highlights LSG Squad IPL 2025 Auction Lucknow Super Giants list players, full team: केएल राहुल दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करेंगे। LSG Squad IPL 2025 Auction Lucknow Super Giants list players, full team: सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ के बीच जमकर होड़ लगी। LSG Squad IPL 2025 Auction Lucknow Super Giants list players, full team: कप्तान श्रेयस अय्यर 26 करोड़ 75 लाख रुपये में पंजाब किंग्स से जुड़े।

LSG Squad IPL 2025 Auction Lucknow Super Giants list players, full team: भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत मौजूदा चैम्पियन केकेआर के कप्तान रहे श्रेयस अय्यर को पछाड़कर इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। लखनऊ सुपर जाइंट्स ने रविवार को मेगा नीलामी में 27 करोड़ रुपये में खरीदा था। नवाबों के शहर लखनऊ के नए 'नवाब' पंत होंगे और संजीव गोयनका टीम का नेतृत्व करेंगे। 2024 में कप्तानी करने वाले केएल राहुल दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करेंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स को इस साल आईपीएल खिताब दिलाने वाले कप्तान श्रेयस अय्यर 26 करोड़ 75 लाख रुपये में पंजाब किंग्स से जुड़े। वहीं पंत के लिये सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ के बीच जमकर होड़ लगी।

Your friendly neighbour Spider-Pant’s watch begins in Lucknow 🫶🕸️ pic.twitter.com/qMtdfsldRg

दिल्ली कैपिटल्स ने पहले 20 करोड़ 75 लाख रूपये पर ‘राइट टू मैच’ का इस्तेमाल किया लेकिन लखनऊ ने आखिरी बोली 27 करोड़ रुपये की लगाई तो दिल्ली टीम पीछे हट गई। केकेआर का हिस्सा रहे वेंकटेश को उसी टीम ने 23 करोड़ 75 लाख रूपये में फिर खरीदा। पंत ने आईपीएल के सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया।

If it’s in his arc, it’s out of the… 🤩 pic.twitter.com/glRFMhRyyb