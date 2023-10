Los Angeles 2028 Olympics: 123 साल बाद, ओलंपिक खेलों में क्रिकेट, 1990 में इस देश ने जीता था स्वर्ण पदक!

Highlights ओलंपिक खेलों में क्रिकेट ने 123 साल बाद वापसी की है। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को टी-20 प्रारूप में खेला जाएगा। फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस (छक्के) और स्क्वैश को शामिल करने के लिए औपचारिक मंजूरी दे दी।

Los Angeles 2028 Olympics: अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने मुंबई में 2028 लॉस एंजिल्स खेलों में क्रिकेट को शामिल करने को मंजूरी दे दी। 16 अक्टूबर को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आईओसी ने 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में नए खेल में क्रिकेट (टी20), बेसबॉल/सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस (छक्के) और स्क्वैश को शामिल करने के लिए औपचारिक मंजूरी दे दी।

On the inclusion of Cricket in the 2028 Los Angeles Summer Olympics, IOC Member Nita Ambani says, "It is a historic day not just for India but all South Asian countries." #NitaAmbani #INDvsBAN #AUSvsSL #InfosysInVizag #SLvsAUS #Olympics #IOC #IOCMumbai2023 | T20 World Cup pic.twitter.com/Ezj4gQTOy5

आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बाख ने कहा कि आईओसी के दो सदस्यों ने इसका विरोध किया और एक ने मतदान में भाग नहीं लिया। इसके पहले ओलंपिक में केवल एक बार क्रिकेट खेला गया था जब वर्ष 1900 के पेरिस ओलंपिक में इंग्लैंड ने फ्रांस को हरा दिया था। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट ने 123 साल बाद वापसी की है। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को टी-20 प्रारूप में खेला जाएगा।

