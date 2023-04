Shardul Thakur IPL 2023: शार्दुल ठाकुर ने किया धमाका, 20 गेंद में फिफ्टी, आईपीएल में अपना पहला अर्धशतक, चौके और छक्के की बरसात

Highlights ठाकुर की क्या लाजवाब पारी थी। केकेआर 89/5 पर संघर्ष कर रहा था और फिर 200 तक ले गए। रिंकू सिंह ने 46 रन का योगदान दिया।

Lord Shardul Thakur IPL 2023: आईपीएल 2023 में टीम इंडिया के आलराउंडर शार्दुल ठाकुर ने कमाल कर दिया। 20 गेंद में फिफ्टी पूरे किए। ठाकुर ने मैदान पर चौके और छक्के की बरसात की। आईपीएल में अपना पहला अर्धशतक पूरा किया है।

Lord Shardul Thakur! 68 (29) with 9 fours and 3 sixes. What a crazy innings by Thakur, once KKR were struggling at 89/5 and then took them to 200. A sensational batting display by Shardul. pic.twitter.com/JTNZaB00eG

लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने आरसीबी बॉलर पर टूट पड़े। 29 गेंद में 68 रन की पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। ठाकुर की क्या लाजवाब पारी थी। केकेआर 89/5 पर संघर्ष कर रहा था और फिर उन्हें 200 तक ले गए। शार्दुल ने सनसनीखेज बल्लेबाजी किया। आरसीबी के लिए डेविड विली और कर्ण शर्मा ने दो दो जबकि माइकल ब्रेसवेल, हर्षल पटेल और मोहम्मद सिराज ने एक एक विकेट झटके।

Shardul Thakur completely changed the tone of the innings with his entertaining 68 off 29 balls and he becomes our Top Performer from the first innings of the #KKRvRCB contest in the #TATAIPL.



Take a look at his batting summary 👇👇 pic.twitter.com/x2QlRLsNix