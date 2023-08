World Cup 2023: वनडे वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, मार्नस लाबुशेन को नहीं मिली टीम में जगह, देखें फुल स्क्वाड

Highlights विश्वकप के लिए आरोन हार्डी, तनवीर सांघा और नाथन एलिस जैसे खिलाड़ियों को टीम में जगह मिली है 18 सदस्यीय टीम पहले दक्षिण अफ्रीका में पांच एकदिवसीय और तीन T20I मैच खेलेगी वनडे टीम में शामिल किए गए हार्डी को टी20 टीम में भी जगह मिली है।

ODI World Cup 2023: ऑस्ट्रेलिया ने वनडे विश्व कप के लिए शुरुआती 18 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। जहां आरोन हार्डी, तनवीर सांघा और नाथन एलिस जैसे खिलाड़ियों को टीम में जगह मिली है, वहीं मार्नस लाबुशेन को बाहर कर दिया गया है। 18 सदस्यीय टीम पहले दक्षिण अफ्रीका में पांच एकदिवसीय मैच खेलेगी, उसके बाद भारत का दौरा करेगी जहां वे विश्व कप से पहले तीन और एकदिवसीय मैच खेलेंगे।

यह भी पुष्टि की गई कि ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल दक्षिण अफ्रीका में एकदिवसीय श्रृंखला में नहीं खेलेंगे क्योंकि उन्हें पारिवारिक अवकाश दिया गया है और वह सीधे भारत में टीम में शामिल होंगे। अंतिम एशेज टेस्ट के दौरान कलाई में चोट लगने वाले कप्तान पैट कमिंस भारत दौरे की तैयारी के लिए वनडे सीरीज के दौरान दक्षिण अफ्रीका में टीम में शामिल होंगे।

चयन समिति के अध्यक्ष जॉर्ज बेली ने कहा, "पैट ने ओवल में पहले दिन मैदान में छलांग लगाते हुए अपनी बायीं कलाई को घायल कर लिया था। उन्हें ठीक होने के लिए छह सप्ताह के पुनर्वास की आवश्यकता है। हम उम्मीद करते हैं कि वह दक्षिण अफ्रीकी एकदिवसीय श्रृंखला के दौरान टीम में शामिल होंगे। हम इस महत्वपूर्ण विश्व कप अभियान से पहले पैट के लिए लागू आराम की अवधि को सकारात्मक रूप में देखते हैं। विश्व कप से पहले वह अभी भी कई मैच खेल सकते हैं जो उनकी मजबूत तैयारी के लिए काफी हैं।"

