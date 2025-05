VIDEO: कुसल मेंडिस ने MI बनाम GT एलिमिनेटर क्लैश में अजीबोगरीब तरीके से हुए हिट विकेट आउट, हर कोई रह गया हैरान

MI vs GT Eliminator: श्रीलंकाई और गुजरात टाइटन्स के कीपर-बल्लेबाज कुसल मेंडिस ने आईपीएल 2025 एलिमिनेटर के दौरान मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुलनपुर में शॉट खेलते समय एक पैर से स्टंप को फिसलने के कारण अजीबोगरीब तरीके से स्टंप को उखाड़ दिया। श्रीलंकाई क्रिकेटर निराश होकर बैठ गए, क्योंकि टाइटन्स को वापस बुला लिया गया था।

बाएं हाथ के स्पिनर मिशेल सेंटनर द्वारा फेंके गए पारी के सातवें ओवर में आउट हुए। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने स्वीप खेलने के लिए अपने घुटने पर बैठते ही अपना पिछला पैर बहुत दूर फिसल गया और गेंद स्टंप से जा टकराई, जिससे मुंबई इंडियंस खुशी से झूम उठी। इस आउट ने बी साई सुदर्शन के साथ 64 रन की साझेदारी को समाप्त कर दिया, जिसने पहले ओवर में कप्तान शुभमन गिल को खो दिया था।

HITWICKET IN THE ELIMINATOR. 🤯



- Kusal Mendis just lost his wicket due to hitting the stumps. 😱pic.twitter.com/hwfMEqRdYT