IPL 2026: राहुल द्रविड़ की जगह कुमार संगकारा राजस्थान रॉयल्स के बने मुख्य कोच

संगकारा, जिन्होंने टूर्नामेंट के पिछले संस्करण के लिए क्रिकेट निदेशक का पद संभाला था, अब मुख्य कोच के रूप में राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे और टीम को दूसरी बार आईपीएल खिताब दिलाने का काम संभालेंगे।

IPL 2026: श्रीलंका के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर-बल्लेबाज कुमार संगकारा अब इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के आगामी संस्करण के लिए फ्रेंचाइजी के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त होने के बाद राजस्थान रॉयल्स में दोहरी जिम्मेदारी संभालेंगे। संगकारा, जिन्होंने टूर्नामेंट के पिछले संस्करण के लिए क्रिकेट निदेशक का पद संभाला था, अब मुख्य कोच के रूप में राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे और टीम को दूसरी बार आईपीएल खिताब दिलाने का काम संभालेंगे।

48 वर्षीय संगकारा इससे पहले 2021 से 2024 तक रॉयल्स के मुख्य कोच रह चुके हैं, उसके बाद राहुल द्रविड़ ने 2025 सीज़न के लिए पदभार संभाला। हालाँकि, टूर्नामेंट के पिछले संस्करण के समापन के बाद, फ्रैंचाइज़ी ने पुष्टि की कि द्रविड़ इस भूमिका में आगे नहीं रहेंगे। संगकारा के नेतृत्व में, आरआर 2022 के फाइनल में पहुँची और 2024 में प्लेऑफ़ के लिए क्वालीफाई किया।

द्रविड़ के नेतृत्व में, रॉयल्स आईपीएल 2025 में 14 मैचों में केवल 8 अंकों के साथ अंक तालिका में नौवें स्थान पर रही। आईपीएल 2025 का पूरा अभियान अटकलों से भरा रहा, क्योंकि द्रविड़ और संजू सैमसन के बीच संभावित मतभेद की अटकलें लगाई जा रही थीं, जिसका अंततः खंडन किया गया।

संगकारा ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "मुख्य कोच के रूप में वापसी करना और इस प्रतिभाशाली टीम के साथ काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मेरे साथ एक मज़बूत कोचिंग टीम है। विक्रम, ट्रेवर, शेन और सिड, सभी अपने-अपने क्षेत्रों में बहुमूल्य अनुभव लेकर आए हैं और हम मिलकर खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ संभव तरीके से तैयार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "हमें इस बात की स्पष्ट समझ है कि एक समूह के रूप में हम कहां जाना चाहते हैं, और हमारा लक्ष्य एक ऐसी टीम बनाना है जो स्पष्टता, लचीलेपन और उद्देश्य के साथ खेले।"

विक्रम राठौर की पदोन्नति

विक्रम राठौर को भी सहायक कोच के रूप में पदोन्नत किया गया है, जो संगकारा के साथ मिलकर बल्लेबाजी विकास, खेल योजनाओं और समग्र टीम तैयारी पर काम करेंगे। न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज शेन बॉन्ड तेज गेंदबाजी कोच के रूप में बने रहेंगे, जिससे तेज गेंदबाजी कार्यक्रम में महत्वपूर्ण निरंतरता बनी रहेगी, जबकि ट्रेवर पेनी और सिड लाहिड़ी क्रमशः सहायक कोच और प्रदर्शन कोच के रूप में अपने पदों पर बने रहेंगे।

राजस्थान रॉयल्स के प्रमुख मालिक मनोज बडाले ने कहा, "कुमार की मुख्य कोच के रूप में वापसी पर हमें खुशी है। इस समय टीम की ज़रूरतों का आकलन करते हुए, हमें लगा कि टीम के साथ उनकी सहजता, उनका नेतृत्व और रॉयल्स की संस्कृति की उनकी गहरी समझ निरंतरता और स्थिरता का सही संतुलन लाएगी।"

उन्होंने आगे कहा, "एक कप्तान के रूप में कुमार पर हमें हमेशा पूरा भरोसा रहा है। उनकी स्पष्टता, धैर्य और क्रिकेट की समझ टीम को अगले चरण में ले जाने में अहम भूमिका निभाएगी।" रॉयल्स ने पहले ही संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स को बेच दिया है और सैम कुरेन और रवींद्र जडेजा को भी टीम में शामिल कर लिया है। अब फ्रैंचाइज़ी 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाली आगामी मेगा नीलामी में अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करेगी।

