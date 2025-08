Karun Nair ENG vs IND Test 2025: 8 साल बाद वापसी?, 4 मैच, 8 पारी, एक फिफ्टी और 205 रन, कुछ खास नहीं कर सके करुण नायर

Highlights Karun Nair ENG vs IND Test 2025: प्रिय करुण, तुम्हें एक और मौका मिलेगा। Karun Nair ENG vs IND Test 2025: इंग्लैंड दौरे के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम में चुना गया। Karun Nair ENG vs IND Test 2025: 8 साल बाद करियर को नया मोड़ मिला।

Karun Nair ENG vs IND Test 2025: करुण नायर ने 10 दिसंबर 2022 को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा था, ‘प्रिय क्रिकेट मुझे एक और मौका दो।’ और 24 मई 2025 को क्रिकेट से उन्हें जवाब मिला, ‘प्रिय करुण, तुम्हें एक और मौका मिला।’ तैतीस वर्ष के नायर को अगले महीने इंग्लैंड दौरे के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम में चुना गया और 8 साल बाद करियर को नया मोड़ मिला। नायर को 5 मैच की सीरीज में 4 मैच खेलने का मौका मिला और 4 मैच के 8 पारी में 205 रन बना सके। तैंतीस वर्षीय नायर ने भारत के लिए अपना पिछला टेस्ट मैच 2017 में खेला था। 2025 में खेलने को मौका मिला।

