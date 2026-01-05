Ashes Test series: जो रूट ने रिकी पोंटिंग की बराबरी की, एशेज में SCG में शतक लगाकर करियर में पहली बार बनाया बड़ा रिकॉर्ड

नई दिल्ली: इंग्लैंड के दिग्गज जो रूट ने सिडनी में चल रहे पांचवें टेस्ट में एशेज सीरीज में अपना दूसरा शतक लगाकर एक बार फिर अपने आलोचकों को गलत साबित कर दिया। आधुनिक समय के महान टेस्ट खिलाड़ी रूट ने अपना 41वां टेस्ट शतक लगाया और अब उन्होंने रिकी पोंटिंग की बराबरी कर ली है।

एशेज शुरू होने से पहले, इस बात पर काफी चर्चा हो रही थी कि रूट इस सीरीज़ में कैसा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक भी शतक नहीं बनाया था। हालांकि, उन्होंने पहले ब्रिस्बेन में डे-नाइट टेस्ट में एक शानदार शतक लगाकर यह सूखा खत्म किया।

अब रूट ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर पांचवें टेस्ट की पहली पारी में एक और शानदार शतक लगाया है। यह उनका 41वां टेस्ट शतक था और अब वह सबसे लंबे फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा शतकों के मामले में रिकी पोंटिंग के साथ तीसरे स्थान पर आ गए हैं।

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक:

1 - सचिन तेंदुलकर: 200 मैचों में 51 शतक

2 - जैक्स कैलिस: 166 मैचों में 45 शतक

3 - जो रूट: 163 मैचों में 41 शतक

4 - रिकी पोंटिंग: 168 मैचों में 41 शतक

5 - कुमार संगकारा: 134 मैचों में 38 शतक

रूट यह बड़ा रिकॉर्ड हासिल करने वाले चौथे इंग्लिश खिलाड़ी बने

इस बीच, रूट ने SCG में अपने शतक के साथ एक और बड़ा रिकॉर्ड बनाया। हाल ही में 35 साल के हुए रूट 1994/95 के बाद से एशेज में विदेश में कई शतक बनाने वाले सिर्फ़ चौथे इंग्लैंड खिलाड़ी बन गए हैं। वह माइकल वॉन (3), एलिस्टर कुक (3) और जोनाथन ट्रॉट (2) की लिस्ट में शामिल हो गए हैं।

रूट ने पहली बार बड़ा रिकॉर्ड हासिल किया

रूट 2021 से शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने 2021 से इस फॉर्मेट में 24 शतक लगाए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर 10 शतक हैं। इस बीच, अपने करियर में पहली बार, रूट ने अपने पिछले पांच टेस्ट अर्धशतकों को शतकों में बदला है। उन्होंने इससे पहले 2022 से 2024 तक लगातार चार अर्धशतकों को शतकों में बदला था।

रूट अब इंग्लैंड के ऑल-टाइम रिकॉर्ड से बस थोड़ा ही पीछे हैं। इंग्लैंड के लिए लगातार सबसे ज़्यादा अर्धशतकों को शतकों में बदलने का रिकॉर्ड छह का है, जो मार्कस ट्रेस्कोथिक, एंड्रयू स्ट्रॉस और एलिस्टर कुक ने किया है।