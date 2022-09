Jhulan Goswami: अंतिम वनडे अंतरराष्ट्रीय मैच में गोल्डन डक, लार्ड्स पर कुछ ऐसे हुआ स्वागत, देखें वीडियो

Highlights भारत पहले ही तीन मैच की सीरीज में 2-0 की विजयी बढ़त बना चुका है। अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी का अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच है। हरमनप्रीत और झूलन दोनों टॉस के दौरान इंग्लैंड की कप्तान एमी जोंस के साथ खड़ी थीं।

Jhulan Goswami farewell: भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर शनिवार को लार्ड्स पर इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में टॉस के लिये झूलन गोस्वामी को लेकर मैदान में पहुंची जिनका यह विदाई मैच होगा। यह कदम दिल छूने वाला था। हरमनप्रीत और झूलन दोनों टॉस के दौरान इंग्लैंड की कप्तान एमी जोंस के साथ खड़ी थीं।

अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी का अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच है। गोस्वामी ने बल्लेबाजी में खास नहीं कर सकीं। अंतिम मैच में जीरो पर बोल्ड हो गईं। फ्रेया केम्प ने पहली गेंद पर आउट कर दिया। गोस्वामी अपनी अंतिम अंतरराष्ट्रीय पारी में गोल्डन डक हो गई।

3RD WODI. WICKET! 39.5: Jhulan Goswami 0(1) b Freya Kemp, India Women 149/8 https://t.co/HUc27BXHvf#ENGvIND — BCCI Women (@BCCIWomen) September 24, 2022

भारतीय कप्तान की आंखों में मैच से पहले भी आंसू थे। टॉस के बाद भारत की शानदार गेंदबाज झूलन ने बात की। भारतीय टीम पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है और अब उसका लक्ष्य इसे 3-0 से जीतने का है ताकि वे दो शतक तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली झूलन को शानदार तरीके से विदाई दे सकें।

झूलन ने मैच की शुरुआत से पहले कहा, ‘‘बीसीसीआई और बंगाल क्रिकेट संघ, मेरे परिवार, कोच, कप्तान सभी को धन्यवाद। इस मौके के लिए धन्यवाद, यह विशेष लम्हा है। मैंने 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ करियर की शुरुआत की और इंग्लैंड के खिलाफ ही खत्म कर रही हूं। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम श्रृंखला में 2-0 से आगे हैं। ’’

Lots of smiles and tears in the Indian camp as Jhulan Goswami bids farewell to international cricket ✨



📸: @BCCIWomenpic.twitter.com/JhL8nQhMoa — ICC (@ICC) September 24, 2022

अपने शानदार सफर को याद करते हुए महिला क्रिकेट की सबसे सफल गेंदबाज झूलन ने कहा, ‘‘प्रत्येक लम्हे के साथ काफी भावनाएं जुड़ी हैं। 2017 विश्व में हमने वापसी की और कड़ी चुनौती पेश की, किसी ने भी शुरुआत में नहीं सोचा था कि हम फाइनल में जगह बनाएंगे, हमने जिस तरह वह टूर्नामेंट खेला वह कुछ अलग था।’’ उन्होंने कहा, ‘‘वहां से भारतीय महिला क्रिकेट धीरे-धीरे आगे बढ़ा और अब हम अपनी स्वयं की राह पर हैं और हम युवा लड़कियों को खेल खेलने और क्रिकेट में करियार बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।’’

झूलन गोस्वामी की क्रिकेट के प्रति प्रतिबद्धता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि वह नेट में भी आक्रामक गेंदबाजी करती थी और उनके सामने अकसर बल्लेबाजी करते हुए उनकी लंबे समय की साथी और कप्तान मिताली राज हुआ करती थीं। जुलाई में अपने करिश्माई करियर को अलविदा कहने वाली भारत की शानदार महिला बल्लेबाज मिताली ने महान तेज गेंदबाज झूलन का ‘पूर्व क्रिकेटरों के क्लब’ में स्वागत किया। झूलन का विदाई मैच इंग्लैंड के खिलाफ लार्ड्स पर शनिवार को खेला जा रहा भारत का तीसरा और अंतिम वनडे होगा।

A legend, an inspiration, a champion! 🌟✨



📽️ Watch what #TeamIndia members have to say on @JhulanG10's momentous occasion. 👏 👏 pic.twitter.com/TcBKX0pk4u — BCCI Women (@BCCIWomen) September 24, 2022

दो दशक तक साथ में ‘ड्रेसिंग रूम’ साझा करने वाली मिताली और झूलन ने भारत में महिला क्रिकेट के विकास को देखा है, दोनों यादगार जीत में साथी रही हैं और दोनों ने कुछ बुरी हार भी देखी हैं। झूलन के अनंत प्रभाव, लंबे समय तक खेलने और इतने वर्षों के अथक परिश्रम पर मिताली ने ‘चकदा एक्सप्रेस’ के शुरुआती दिनों से बातचीत शुरू की जब वह 19 साल थी और भारतीय टीम में शामिल हुई थीं। मिताली ने कहा, ‘‘हम हमउम्र हैं, इसलिये हम दोनों काफी सहज रहती और हमारी बातचीत भी ऐसी ही होती। उनसे बात करना बहुत आसान रहता।

वह हमेशा मैदान पर ऊर्जा से भरी रहती थीं, शायद इसलिये कि वह तेज गेंदबाज हैं। ’’ झूलन (39 वर्ष) अपने अथक समर्पण की बदौलत ही वनडे में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाली गेंदबाज बनीं। हालांकि ‘स्विंग’ उनका सबसे बड़ा हथियार नहीं था लेकिन अपनी सटीक गेंदबाजी और सीम के बखूबी इस्तेमाल से वह इतने सारे विकेट अपनी झोली में डालने में सफल रहीं।

मिताली ने याद करते हुए कहा कि नेट में भी उनका प्रतिस्पर्धी भाव दिखायी देता था। उन्होंने कहा, ‘‘नेट पर मैं अकसर उनसे कहती, ‘तुम गेंदबाजी में इतनी आग क्यों उगलती हो (आक्रामक गेंदबाजी करती हो), आखिर मैं तुम्हारी साथी ही हूं ना।’ फिर वह कहतीं, ‘तुम्हें आउट करना सबसे मुश्किल है’।

💬 💬 Singing India’s National Anthem and wearing the India jersey will always remain the best moments in my life: @JhulanG10#TeamIndia | #ENGvINDpic.twitter.com/SHpjRyL1Hn — BCCI Women (@BCCIWomen) September 24, 2022

वह हमेशा प्रतिस्पर्धी रहतीं, घरेलू क्रिकेट में भी, जिसमें भी हम अकसर एक दूसरे के खिलाफ खेलते थे। मुझे इस प्रतिद्वंद्विता में भी मजा आता था। ’’ एक तेज गेंदबाज से उम्मीद होती है कि वह बाहर से दिखने में सख्त हो लेकिन झूलन अंदर से बहुत नरम दिल की हैं। मिताली ने घरेलू क्रिकेट में एक मैच का वाकया बताया जिसमें झूलन का यह पक्ष दिखता है।

मिताली ने कहा, ‘‘हम सेमीफाइनल (रेलवे बनाम बंगाल) में खेल रहे थे। घरेलू सत्र में मैं हेलमेट नहीं ले जाती। झूलन मेरे सिर पर ही निशाना बनाये थी और मैंने उने कई बाउंसर छोड़ दिये थे। थोड़ी देर बाद वह मेरे पास आयीं और बोलीं, ‘तुम हेलमेट क्यो नहीं पहन रहीं?’ मैंने कहा, ‘मैं हेलमेट नहीं लायी’, तो कैसे पहनूंगी?’ वो भी मजेदार दिन थे। ’’

पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा कि प्रतिद्वंद्वी भी उनका पूरा सम्मान करते थे, विशेषकर जब वह अपने शिखर पर थीं। उन्होंने कहा, ‘‘उनकी सटीक गेंदबाजी उन्हें सबसे अलग करती थी। वह स्विंग में इतनी अच्छी गेंदबाज नहीं थी, वह गेंद को अंदर बाहर कर सकती थीं। कटर गेंद उनकी ताकत थी। जब वह अपने शिखर पर थीं तो वह कभी भी ढीली गेंद नहीं फेंकती थीं। ’’

तेज गेंदबाज रूमेली धर और अमिता शर्मा के संन्यास के बाद झूलन भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण में अहम बन गयीं, भले ही टीम स्पिन पर निर्भर रहती। मिताली और झूलन ने ऐसे समय में एक साथ खेलना शुरू किया था जब महिला क्रिकेट की काफी अनदेखी की जाती थी। लेकिन 2006 में बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट बोर्ड) के अंतर्गत आने के बाद इसमें बदलाव शुरू हुआ।

(इनपुट एजेंसी)