INDW vs AUSW, Semi-Final: जेमिमा रोड्रिग्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में अपना पहला वनडे वर्ल्ड कप शतक बनाया

INDW vs AUSW, Semi-Final:भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जेमिमा रोड्रिग्स ने गुरुवार को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में महिला वनडे वर्ल्ड कप में अपना पहला शतक बनाया। इस दाएं हाथ की बल्लेबाज़ ने 115 गेंदों में अपना तीसरा वनडे शतक और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला शतक पूरा किया।

दिलचस्प बात यह है कि जेमिमा ने अपने तीनों शतक 2025 में बनाए हैं, जिसमें पहला शतक जनवरी में आयरलैंड के खिलाफ, दूसरा मई में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ और तीसरा अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक अहम मैच में बनाया।

अपने शतक के रास्ते में, उन्होंने 10 चौके लगाए और सबसे ज़रूरी बात यह है कि उन्होंने कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ तीसरे विकेट के लिए 167 रनों की साझेदारी के दौरान विकेटों के बीच खूब दौड़ लगाई।