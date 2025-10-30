INDW vs AUSW, Semi-Final: ऑस्ट्रेलिया को हरा फाइनल में पहुंचा भारत, जेमिमा रोड्रिग्स की शतकीय पारी से वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ा सफल रन चेज़ किया

INDW vs AUSW, Semi-Final: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गुरुवार को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में 5 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए विश्वकप के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। जेमिमा के रोड्रिग्स की 127 रन की नाबाद शतकीय पारी की बदौलत भारत ने 339 रन के बड़े लक्ष्य को 9 गेंद शेष रहते 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। बता दें कि यह वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ा सफल रन चेज़ है। जेमिमा का महिला वनडे वर्ल्ड कप में यह पहला शतक है। इस दाएं हाथ की बल्लेबाज़ ने 115 गेंदों में अपना तीसरा वनडे शतक और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला शतक पूरा किया।

अपनी शतकीय पारी में उन्होंने 14 चौके लगाए। जेमिमाह ने कप्तान हरमनप्रीत के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 167 रन की गेम-चेंजिंग पार्टनरशिप की। भारत ने पहले भी कई बार ऐसे फायदे वाली पोजीशन गंवाई हैं, लेकिन आज नहीं। उनके पास आखिर तक एक सेट बैटर थी, और फिर ऋचा और अमनजोत की पावर फिनिशिंग टच देने के लिए काफी थी। हरमनप्रीत ने 89 रनों की कप्तानी पारी खेली। किम गार्थ और एनाबेल ने ऑस्ट्रेलिया के लिए दो-दो विकेट चटकाए।

इससे पहले फोबे लिचफील्ड (119 रन) के शतक और एलिस पैरी (77 रन) और एश्ले गार्डनर (63 रन) के अर्धशतकों के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम 49.5 ओवर में 338 रन के स्कोर पर सिमट गई। लिचफील्ड और पैरी ने दूसरे विकेट के लिए 133 गेंद में 155 रन की साझेदारी निभाई। लिचफील्ड ने 93 गेंद की पारी के दौरान 17 चौके और तीन छक्के जड़े। पैरी ने 88 गेंद में छह चौके और दो छक्के जमाए। गार्डनर ने 45 गेंद में चार चौके और इतने ही छक्कों से 63 रन की पारी खेली। भारत के लिए श्री चरणी और दीप्ति शर्मा ने दो दो जबकि क्रांति गौड़, अमनजोत कौर और राधा यादव ने एक एक विकेट झटका।

बहरहाल, इस जीत के साथ भारत तीसरी बार महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है, वे 2005 और 2017 में रनर अप रहे थे। रविवार को फाइनल में भारत का मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा।